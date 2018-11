Estudo mostra que cantar pode aliviar doenças pulmonares

Conduzido por pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP), um estudo analisou 43 pessoas com doenças respiratórias durante aulas semanais de canto. Após 24 encontros, os alunos apresentaram melhora nos sintomas de falta de ar e redução do volume de reserva expiratória.

A pesquisa aponta que cantar pode ser um bom complemento à terapia convencional, com benefícios no funcionamento pulmonar e na qualidade de vida.

E o mesmo aconteceu com integrantes do coral Canto que Cura, no Rio de Janeiro, formado por 20 pacientes que já sofriam com problemas pulmonares. Após a realização de aulas semanais gratuitas por 5 meses, o exame de espirometria (teste de sopro) indicou que a prática do canto promoveu uma melhora significativa na condição respiratória dos pacientes. Alguns alunos apresentaram ganho de 200 ml na capacidade pulmonar, com um salto de 46% para 52%.

“Cantar estimula a respiração diafragmática, aumentando a capacidade de levar mais oxigênio para os pulmões e incrementando a expiração em pessoas com doenças pulmonares”, explica o alergista e imunologista Marcello Bossois. Para ele, o canto ajuda muito na qualidade de vida, como um todo, relaxando a musculatura e permitindo a entrada de ar pela boca e pelo nariz de forma correta.