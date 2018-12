Espetáculos circenses serão apresentados no Centro Cultural Bom Jardim neste sábado (22)

O Centro Cultural Bom Jardim terá programação especial para comemorar os 12 anos do espaço cultural. Os espetáculos circenses "Permissão para Desmoronar" e "Pedra no Sapato" serão apresentados no local, neste sábado, às 11h.

A Companhia Laguz Circo é responsável pelo espetáculo "Pedra no Sapato". No palco, os artistas Felipe Abreu e Romina Sanchez, que interpretam os palhaços Suspiro e Burbuja, utilizam a técnicas da palhaçaria clássica usando as técnicas circenses como pano de fundo para a montagem realizada pela primeira vez em 2014. O palhaço e a palhaça se inspiram nos antigos clowns de picadeiro, teatro e cinema trazendo-os para o momento atual.

Já o espetáculo de abertura "Permissão para Desmoronar" é resultado da pesquisa de um número circense do intérprete-criador Iago (Coletivo Quintal), no qual aborda os “desmoronamentos” pessoais como metáfora aos acontecimentos recentes do mundo.

Serviço

Espetáculos Circenses - "Permissão para Desmoronar" (abertura) e "Pedra no Sapato"

Local: Centro Cultural Bom Jardim (Rua Três Corações 400 - Bom Jardim)

Data: 22/12

Horário: 10h30

Classificação: livre

Gratuito