Espetáculo Sítio do Picapau Amarelo chega ao Theatro Via Sul Fortaleza 

O universo mágico da literatura chega ao Theatro Via Sul Fortaleza em janeiro. Durante todos os finais de semana do mês, sempre às 17h, a peça "Sítio do Picapau Amarelo – No reino das águas claras" será encenada pela Escola de Atores Marcelino Câmara. Os personagens de Monteiro Lobato (1882-1948) são reproduzidos através de um cenário rico e criativo, onde os empregados e alguns bichos do sítio se reúnem e cantam a trilha sonora ao vivo, juntamente com todo elenco.

Sinopse

O cenário principal desta versão do clássico é um sítio, batizado com o nome de Picapau Amarelo, onde mora Dona Benta, uma velha de mais de sessenta anos que vive em companhia de sua neta Lúcia, ou Narizinho, como todos dizem, e a emprega Tia Nastácia. Narizinho tem como amiga inseparável uma boneca de pano velho chamada Emília, feita por tia Nastácia.

Em um dos capítulos de reinações de Narizinho, Emília começa a falar graças à pílula falante do doutor Caramujo, um médico afamado do reino das águas claras, um palácio que fica no fundo do ribeirão do sítio. Durante as férias escolares, Pedrinho, primo de Narizinho, passa uma temporada de aventuras no sítio. Juntos, eles desfrutam de aventuras explorando fantasia, descoberta e aprendizagem. Em varias ocasiões, eles deixam o sítio para explorar outros mundos, como a terra do nunca, a mitológica da Grécia antiga, um mundo subaquático conhecido como reino das águas claras e o espaço exterior.

Serviço:

"Sítio do Picapau Amarelo – No reino das águas claras", dias 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 e 27 de janeiro, às 17h, no Theatro Via Sul Fortaleza (Av. Washington Soares, 4335, Edson Queiroz) Ingressos: R$ 40 (Inteira) no link. Contato: (85) 3099.1290