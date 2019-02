Escritoras Tércia Montenegro e Vanessa Passos ministram oficinas literárias neste mês de fevereiro

Oportunizando o encontro entre o fazer literário e as reflexões promovidas no contexto de desenvolvimento de histórias, duas oficinas são realizadas neste mês de fevereiro contemplando vieses específicos nos quais a literatura se sustenta.

À frente de cada uma, estão as escritoras cearenses Tércia Montenegro e Vanessa Passos. A primeira ministra “Tudo é narrativa - A ficção nas imagens” a partir desta terça-feira (5), de 18h às 20h30, no espaço da Galeria Sem Título Arte.

No curso – que acontecerá até o dia 26 de março, somente às terças-feiras – serão apresentadas reflexões sobre as propostas narrativas na obra de alguns criadores, modernos ou contemporâneos, que dão ênfase à imagem em seus trabalhos, seja por meio da fotografia, da pintura ou da performance.

Seguindo esse rastro, estéticas de nomes como Frida Khalo, Marina Abramovic, Francesca Woodman, Duane Michals, entre outros, serão postas no centro das discussões, otimizando a análise de seus trabalhos.

A proposta é que, ao final, os alunos tragam outros exemplos de atuação no segmento, de sua própria autoria ou de alguma referência artística que desejam apresentar, estreitando saberes e referências.

As inscrições podem ser feitas momentos antes da oficina ou, antecipadamente, mediante contato com a Sem Título.

Hibridismo

Por sua vez, a oficina de autoficção e autobiografia, ministrada pela escritora e professora Vanessa Passos na Livraria Lamarca a partir do dia 11, almeja trabalhar um gênero que é considerado híbrido, destacando obras e escritores de referência, como Silviano Santiago, Malala e Lygia Bonjuga.

Técnicas de escrita e metodologias distintas para que seja possível escrever as histórias presentes em nós serão desenvolvidas durante o curso, focando na complexidade do cruzamento entre ficção e autobiografia.

As inscrições estão abertas e os primeiros cinco inscritos ganharão uma consulta literária individual com Vanessa, com direito à leitura crítica de um texto (produzido ou não na oficina).

Na programação da oficina, acontece também, no dia 14 de fevereiro, às 19h, o Ciclo de Conversas Literárias, com debates gratuitos e abertos ao público envolvendo escritoras e escritores cearenses.

O tema será “As seduções e os desafios da autoficção e da autobiografia” e contará com a presença de Kah Dantas, autora de “Boca de Cachorro Louco” (Aliás, 2018); Raisa Christina, autora de “Danza” (Natifúndio, 2018); e a própria Vanessa Passos, autora de “Manual de estilo e criação literária com a artesã Lygia Bojunga”.

Serviço

Oficina “Tudo é narrativa - A ficção nas imagens”, com Tércia Montenegro. Dias 5, 12, 19 e 26 de fevereiro, 12 e 26 de março na Galeria sem Título Arte (Rua João Carvalho, 66, Aldeota). De 18h às 20h30. Valor: R$ 180. Contato: facebook e instagram da Sem Título Arte.

Oficina de autoficção e autobiografia, com Vanessa Passos. De 11 a 13 de fevereiro na Livraria Lamarca (Av. da Universidade, 2475 - Benfica). De 18h às 21h. Valor: R$ 300 (à vista, com 10% de desconto, ou entrada de R$ 150 + R$ 150 (1x no cartão). Contato: (85) 3122-6130