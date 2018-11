Escola de Artes e Ofícios realiza I Seminário da Gravura

A Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho (EAOTPS) reúne nomes de expressão da arte gráfica local e nacional no I Seminário da Gravura. Com o tema "Gravura: Tradição e Contemporaneidade", o encontro acontece entre os dias 27, 28 e 29 de novembro, no auditório do equipamento localizado no bairro Jacarecanga. A programação é gratuita.

A iniciativa reflete a contínua trajetória da Escola em promover formação nas artes gráficas, com foco na linguagem da Gravura, que inclui as técnicas tradicionais de Xilogravura, Gravura em metal (Encavo), Litogravura e Serigrafia (estamparia). O evento conta com palestras, estudos de caso e vivências. Durante o encerramento

do I Seminário da Gravura serão anunciados os premiados do IV Salão da Gravura, concurso de iniciativa da EAOTPS que resultará em uma exposição a ser aberta no dia 15/12.

Curso de Capacitação em Serigrafia na Produção da Gravura de Forma Integrada Reprodução/Facebook Escola de Artes e Ofício Thomaz Pompeu Sobrinho

As inscrições são presenciais e gratuitas a todos os interessados e estão sendo realizadas na sede da Escola (Av. Francisco Sá, 1801 – Jacarecanga). É permitida a inscrição no Seminário por painel, limitada a capacidade máxima de 35 (trinta e cinco) lugares do auditório da Escola.

Artistas palestrantes

Antônio Vieira

Artista cearense com formação em Artes Visuais pelo IFCE e curador de diversas exposições. É conservador e restaurador do acervo da Prefeitura Municipal de Fortaleza.

Eduardo Eloy

Artista cearense com formação na Escola de Artes Visuais do Parque Lage, Centro Educacional Municipal Calouste Gulbenkian e Museu de Arte Moderna - MAN. Recebeu em 1985 o Prêmio Especial Pietro Maria Bardi no 2º Salão Pirelli de Pintura - MASP em São Paulo e em 1983, prêmio na categoria de técnica mista no Salão da Universidade de Fortaleza - UNIFOR Plástica.

Miriam Tolpolar

Artista gaúcha, Mestre em Artes Visuais (Poéticas Visuais) pelo Instituto de Artes da UFRGS (2003) e Professora de Litografia do Atelier Livre da Prefeitura Municipal de Porto Alegre desde 1997. Desde 1985 vem participando de Salões de Arte, exposições coletivas e Bienais de Gravura no Brasil e exterior, tendo recebido inúmeros prêmios.

Roberto Galvão

Artista cearense, historiador e artista com várias exposições em cidades do Brasil, Alemanha, Argentina, Bulgária, Cuba, Espanha, Estados Unidos, França, Portugal e Uruguai.

Sebastião de Paula

Artista cearense, Doutor em Artes, Mestre em Educação, Especialista em Arte e Educação e Licenciado em Música pela Universidade Estadual do Ceará.

Sergio Helle

Artista cearense, conhecido por desenvolver um trabalho que mescla ferramentas digitais com tradicionais técnicas de desenho e pintura. É considerado um dos primeiros artistas cearenses a utilizar o computador como ferramenta artística. Ganhou o Prêmio Gravura do Salão de Abril, em 2001. Seu trabalho foi o primeiro caso de infogravura a aparecer nos registros do Salão de Abril, reconhecido como categoria.

Coletivo In-Grafika

Formado por artistas que tem a gravura nas suas diversas técnicas (tradicionais e experimentais) como meio de desenvolvimento de poéticas e pesquisas plástica/visuais. Fundado há cerca de dois anos, o Coletivo tem em sua formação, artistas das mais diversificadas áreas de atuação.

Coletivo Matrix

O grupo é reconhecido pela experiência no desenvolvimento de trabalhos e estudos acerca dos processos de impressão artesanal no Ceará. Participaram de exposições em nível local e nacional.

Serviço

I Seminário da Gravura, dias 27, 28 e 29/11 no auditório da Escola de Artes e Ofício Thomaz Pompeu Sobrinho (Av. Francisco Sá, 1801, bairro Jacarecanga). Informações para inscrições: 85 3238.1244