Entre no quarto do líder do BBB19

Nesta quinta-feira, dia 24, aconteceu a primeira Prova do Líder do ‘BBB 19’ em que Hana conquistou a liderança. A sister tomou conta do tão desejado Quarto do Líder, que foi todo repaginado para esta edição do programa.

A entrada do quarto do líderGlobo/Victor Pollak O quarto do LíderGlobo/Victor Pollak O quarto do líderGlobo/Victor Pollak Banheiro do Quarto do LíderGlobo/Victor Pollak Detalhes da decoração do Quarto do LíderGlobo/Victor Pollak

Na nova disposição dos móveis, o ambiente ficou mais espaçoso e ganhou até um lounge, com direito a sofá, poltrona e um moderno tabuleiro para o Líder da semana organizar suas estratégias no jogo.

Luxuoso, assim como os outros ambientes da casa do ‘BBB 19’, o Quarto do Líder possui um grande painel de correntes, que formam a coroa do líder. Os tons predominantes de todo o ambiente são os marrons, azuis e metais, com predominância para o cobre e, principalmente, o dourado.