Empresa de eventos passa por diversas polêmicas em Fortaleza; diretora explica sobre casos

O público e os artistas que participaram dos últimos shows realizados pela empresa Planner Eventos, em Fortaleza, passaram por alguns problemas técnicos. Da venda de mesas de forma indevida a show cancelado horas antes, a polêmica foi aumentando em cada evento.

O acontecimento mais recente envolveu diretamente o artista contratado: após realizar show na capital cearense no último sábado (24), a cantora Xuxa Meneghel não conseguiu embarcar de volta para o Rio de Janeiro na madrugada deste domingo (25). De acordo com relato da artista em sua rede social, o motivo foi uma irregularidade na aeronave contratada pela empresa, e que nenhum suporte foi oferecido Segundo a Planner, toda a equipe se mobilizou para providenciar hospedagem para a cantora, enquanto o ocorrido fosse solucionado, mas a solução foi recusada.

Na manhã desta segunda-feira (26), a empresária Paula Roberta Bessa, responsável pelo evento, diz ter comparecido em distrito policial para prestar queixa contra Xuxa Meneguel por injúria e difamação. “Admiro o trabalho da Xuxa desde a minha primeira infância. Acompanhei ela durante toda minha vida e lamento muito que, tentando ajudá-la, trazendo ela pra Fortaleza depois de 15 anos sem vir. Infelizmente, mesmo tendo feito um ótimo trabalho, envolvendo a sociedade cearense na divulgação da festa, fazendo do evento um sucesso, tenha acontecido este contratempo. Lamento muito. Tenho recebido ameaças desde que ela se pronunciou. Mas confio em Deus e a justiça será feita.”, comenta a empresária, em nota.

No começo do mês, a cantora Sandy retornou a Fortaleza para show, após 11 anos. Em apresentação realizada no La Maison Fortaleza, fãs alegaram que mesas foram vendidas de forma irregular. Muitas pessoas afirmam que ficaram sem seus lugares, e que ainda não foram ressarcidas pela empresa. Além disso, parte do público entrou no show após a artista já ter iniciado a apresentação. A personal trainer, Lívia Teixeira, afirma que assistiu o show de joelhos. “Cheguei 9 horas e fiquei meia hora na fila. Ao chegar no setor diamante, das mesas, eu não encontrava meu lugar. A minha não existia e já estavam todas ocupadas. O pessoal pediu para sentar, porque estava atrapalhando. Continuei olhando, até que desisti e fiquei ajoelhada. Meu esposo ficou em pé, perto da caixa de som”, relata. "Fui na Planner no domingo mesmo. E após uma semana sem resposta, dei entrada em um processo", comenta Lívia. Em nota, a empresa assumiu os problemas técnicos e que os responsáveis pela irregularidade seriam punidos.

Outro evento que trouxe polêmica foi o “Pisa Menos”. A rapper americana Azealia Banks iria se apresentar, porém, horas antes de subir ao palco, ela anunciou em sua rede social Instagram que o show estava cancelado. De acordo com a produção, a rapper não quis se apresentar antes da cantora Pabllo Vittar, que também estava na programação do evento. Logo após o pronunciamento da organização, Azealia voltou à rede para contar a sua versão da história. Segundo a rapper, a produção do festival não cumpriu com o combinado para a realização de seu show.

Em julho deste ano a drag queen Gloria Groove foi divulgada para o Festival Pop. No entanto, a participação foi cancelada e a empresa não confirmou o motivo.

Denúncias

Procurado pela reportagem, o Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon Fortaleza) afirmou que nenhuma denúncia foi registrada oficialmente. A entidade orienta que se sejam formalizadas as denúncias, para que as devidas providências sejam tomadas, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) também não confirmou nenhum relato.

Esclarecimento

Em entrevista por telefone ao Sistema Verdes, Paula Roberta Bessa explicou as polêmicas. “Eu sou uma cidadã como outra qualquer. Tenho minha vida, e depois do que aconteceu eu passei a receber ameaças de fãs querendo me bater. Eu realmente fui a delegacia, estou procurando ajuda das autoridades e do jurídico para me defender. Eu fui vítima de uma injúria”. A empresária explica que todo suporte foi dado para Xuxa. “Em nenhum momento nós achamos que poderia ter tido algum tipo de problema porque a produção dela cuida do voo pessoalmente. Nós procuramos voos de madrugada, que pudesse atendê-la. Nós alugamos suítes para toda a equipe, mas ela preferiu ficar aguardando no próprio aeroporto”, relata.

Em relação ao show da cantora Sandy, ela explica que existiu problemas ocasionados pelo próprio público. “As mesas foram colocadas de forma correta. Os clientes se apropriaram indevidamente dos locais. Estamos tendo um contato direto com as pessoas que se sentiram lesadas”. Em relação a rapper americana, Paula esclarece que a artista fez exigências que não poderiam ser cumpridas. “Ela ocasionou transtorno em todos os lugares que estava passando, pedindo coisas que ela não podia exigir. A Azealia queria se apresentar após a Pabllo Vittar. Ela era uma grande atração, mas não a principal", Finalizando, a empresária contou que não responde pelo Festival Pop. “Fizemos alguns eventos em parceria com outros produtores, não foi uma negociação feita por nós”, diz.