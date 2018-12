Emocionada, Stefhany Absoluta rebate acusações do ex-marido e revela que sofreu ameaças

Em vídeo emocionado, Stefhany Absoluta rebateu as acusações do ex-marido, Rogério Cardoso, que alega que a cantora saiu de casa levando dinheiro e objetos de valor. A autora do hit "Meu cross fox" afirma ainda que a separação foi motivada por reiteradas ameaças que sofria do ex.

"Ele está dizendo que eu peguei tudo dele. Irmãos, o que eu peguei foi mil reais de uma conta poupança conjunta, onde eu recebia dinheiro do Spotify e do meu canal. Como a pessoa roupa a si mesma?", questiona a cantora.

Recorrendo divrsas vezes a expressões religiosas e até citando a bíblia, Stefhany negou que tenha "abandonado o lar". "Eu avisei para ele que eu ia sair de casa. Foram três anos vivendo debaixo de ameaça", revela.

"Quando eu sai de casa, eu avisei a ele, eu pedi para ele me dá o dinheiro da passagem, ele não me deu. Pedi para ele me levar para o Piauí, porque nós estávamos no Recife, e ele não me levou. E quando eu decidi sair de casa, que estava tudo arrumado, ele tirou todos os cartões, de crédito e da poupança, da minha mão, e eu sai de casa com um único cartão que eu tinha, de uma conta corrente que está no meu nome", continua.

Stefhany disse ainda que, desde o rompimento, mora em apartamento alugado por ela e que usou o dinheiro da conta conjunta que mantinha com o marido. Ela também negou que tenha impedido Roberto de ver a filha de dois anos.

"Inclusive, ele já veio ver a filha. E quando ele veio ver a filha dele, ele pegou ela no colo e começou a gravar com um celular. Eu disse que ele não ia gravar nem usar a imagem dela. Depois disso, ele não ligou até agora para ver a menina", disse ao esclarecer que a medida protetiva contra o ex-marido não a impede de ver a filha.

Rompimento

O rompimento de Stefhany e Roberto ganhou repercussão após o ex-marido decidir gravar uma série de vídeos no Youtube afirmando que ela havia saído de casa e aplicado um golpe contra ele.

Evangélico, o empresário aparece com a bíblia na mão, joga a aliança de casado no chão e acusa a cantora de ter saído de casa levando a filha deles, além de objetos pessoais, bens de valor, além de dinheiro que eles possuíam numa conta bancária em conjunto. Os dois se casaram em outubro de 2015.