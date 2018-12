Emma Stone vai estrelar filme de Cruella De Vil, vilã de 101 Dálmatas

Depois de criar "versões humanas" para "A Bela e a Fera", "Dumbo" e "O Rei Leão", a Disney vai tirar do papel mais um live-action. Dessa vez a história será sobre Cruella De Vil, vilã de 101 Dálmatas. De acordo com o The Hollywwod Reporter, o papel será interpretado pela atriz Emma Stone. A estrela protagonizou o filme "La La Land", "O Espetacular Homem-Aranha" e "Histórias Cruzadas".

As filmagens devem começar ainda em 2019 e o filme se chamará apenas "Cruella". Ainda segundo a publicação, a direção será de Craig Gillespie, indicado a três prêmios do Oscar por "Eu, Tonya".

Cruella surgiu na clássica história dos cachorrinhos em 1961. A triz Glenn Close encarnou a vilã no live-action para o cinema, em 1996, e foi apresentada como a dona de uma marca de casacos e roupas.