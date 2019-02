Em tributo a Beny Moré, Jon Secada se apresenta em Fortaleza no dia 31 de março

O cantor Jon Secada apresenta em Fortaleza no próximo dia 31 de março a turnê que marca o seu retorno aos palcos com o tributo a Beny Moré, um dos ícones mais emblemáticos de Cuba. O show acontece no Teatro RioMar Fortaleza.

O cubano radicado nos Estados Unidos se apresenta com a big band "To Beny Moré With Love" dando uma nova interpretação a dez clássicos de Moré. Secada também deverá registrar grandes sucessos do próprio repertório como Mental Picture, Just Another Day, Angel e Do You Believe in Us, a versão latina de “Otro Dia Mas Sin Verte”.

Os ingressos para o show variam entre R$ 145 a R$ 480. Além de Fortaleza, a turnê passará também por Natal (29 de março) e Recife (30 de março).

Serviço

Turnê "Jon Secada - To Benny Moré, With Love". Dia 31 de Março, às 21 horas. Teatro RioMar Fortaleza (Shopping rioMar Fortaleza - Piso L3 - Rua Lauro Nogueira, 1500 - Papicu). Ingressos entre R$ 145 (meia - Plateia Alta B) a R$ 480 (inteira - Plateia Baixa Central). Vendas na bilheteria do teatro ou pelo site teatroriomar.com.br.