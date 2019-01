Em show nos EUA, Eduardo Costa manda seguranças retirarem fã e darem tapas

Durante um show nos Estados Unidos, o cantor sertanejo Eduardo Costa parou de cantar e reclamou com um fã, que segundo ele estava tumultuando o local. O cantor ordenou que os seguranças retirassem o rapaz da casa de show e que dessem "uns tapas" no jovem.

A plateia aplaudiu, apoiando o discurso do sertanejo. O fato aconteceu na cidade de Danbury, estado de Connecticut (EUA), no último sábado (26).

Em um vídeo de pouco mais de três minutos que circula na internet, é possível ver o rapaz sendo retirado à força por um dos seguranças, enquanto Eduardo Costa continua seu discurso: "tira ele e dá uns tapas nele pra mim, por favor", diz. E continua: "Esse tipo de gente tem que apanhar para aprender a viver".

Bola fora do Eduardo Costa. É preciso ter cuidado e responsabilidade quando se tem um microfone nas mãos. Uma atitude dessa pode resultar em uma tragédia grave. O microfone salva vidas, mas também pode se tornar uma arma muito perigosa. pic.twitter.com/Mk687ha5Yq — Rodrigo Rocha (@DomRodrigao) 28 de janeiro de 2019

Após a retirada do rapaz, Eduardo Costa pede para "pegarem a mulher dele" e diz que só não pegaria ele mesmo porque está muito ocupado.

Em uma rede social, Eduardo Costa se pronunciou, mas deletou o post pouco tempo depois. Segundo ele, havia mulheres e senhoras no show, e o rapaz foi ao local alterado, estava empurrando as pessoas, jogando bebida e 'coisas no palco'. O sertanejo ainda disse que o rapaz "merecia ir para cadeia e ser deportado".