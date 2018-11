Em entrevista, Susana Vieira falará sobre luta contra o câncer

A atriz Susana Vieira, 76, será destaque na edição deste domingo (18) do "Fantástico", da Rede Globo. Em entrevista à apresentadora Poliana Abritta, Susana falará sobre a leucemia que enfrenta há três anos. Segundo a colunista Patrícia Kogut, do jornal "O Globo", Susana revelará qual foi seu primeiro pensamento ao descobrir a doença. "A primeira coisa que perguntei ao médico foi quando eu vou morrer", disse a atriz.

Ainda de acordo com Kogut, Susana ainda contou que leva uma vida normal e que tem planos de voltar a fazer novelas em 2019. Sua última participação na Globo foi em 2017, na série "Os Dias Eram Assim". A informação sobre a doença foi divulgada por Léo Dias, apresentador do Fofocalizando, do SBT, e foi confirmada pelos representantes da atriz nesta segunda (12). "A informação está correta, sim, mas não é algo recente, já tem alguns anos", disse a assessora.

Segundo Dias, a atriz teria revelado a doença durante a gravação do Domingão do Faustão, no sábado (10). O programa vai ao ar em janeiro. Susana Vieira também é uma das entrevistadas da nova temporada de "Lady Night", apresentado por Tatá Werneck no Multishow.

Em dezembro, a atriz foi internada após um longo voo devido a um tromboembolismo venoso – coágulos encontrados em veias profundas– e foi tratada com fisioterapia e anticoagulantes.

A leucemia é um câncer que surge na medula óssea, onde são formadas as células sanguíneas. A doença provoca um acúmulo de células anormais e dificulta a produção de plaquetas e glóbulos brancos e vermelhos.