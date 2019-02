Elenco original de 'Barrados no Baile' pode se reunir em remake da série após quase 20 anos

Após rumores e até um spin-off, a série adolescente "Barrados no Baile" (Beverly Hills, 90210), que fez sucesso nos anos 1990, pode retornar às telinhas e com parte de seu elenco original. A informação é do site americano Deadline e vem meses depois de a atriz Tori Spelling, 45, postar nas redes sociais sobre o possível retorno.

O novo projeto, que ainda não tem rede de transmissão ou data de lançamento definidos terá de volta, além de Spelling, Jennie Garth, Jason Priestley, Ian Ziering, Brian Austin Green e Gabrielle Carteris do elenco original. Já os escritores e produtores seriam os mesmos do spin-off "90210", lançado pela CW entre 2008 a 2013.

Os rumores de uma nova produção começaram em março do ano passado, quando Spelling postou em suas redes sociais fotos com a hashtag #donnaandkelly, se referindo aos personagens dela e da colega Jennie Garth na série. Em dezembro, ela fez um novo post no Instagram ao lado de Garth com a Hashtag #90210.

A série original, que nos Estados Unidos era chamada "Beverly Hills, 90210", foi de 1990 ao ano 2000, mostrando a vida de um grupo de jovens, desde o ensino médio até a vida adulta. A produção levou a criação da colega "Melrose Place" (1992-1999) e, depois de encerrada, ao spin-off "90210".