Edital Prêmio Chico Albuquerque de Fotografia será lançado neste sábado (8)

Acontece neste sábado, às 20h, no anfiteatro do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (CDMAC), o lançamento do Prêmio Chico Albuquerque de Fotografia, integrando a programação do Fotofestival Solar.

Online, as inscrições devem ser feitas pelo site de editais da Secretaria da Cultura do Ceará (Secult-CE), que está à frente da ação. O prazo é de 10 de dezembro de 2018 a 11 de fevereiro de 2019.

O edital vem totalmente repaginado, com novas categorias, novo valor e com abrangência nacional, ampliando a reflexão e a experiência artística, além de fatores como a formação de público e o acesso a bens e serviços culturais por meio da fotografia.

História

Homenageado ao dar nome ao prêmio, o cearense Chico Albuquerque (1917-2000) é considerado pioneiro da publicidade brasileira na década de 1940 e foi um destacado retratista de personalidades. Nomes como Juscelino Kubitschek (1902-1976), Burle Marx (1909-1944) e Victor Brecheret (1894-1955) foram fotografados pelo artista.

Foi também um ensaísta apaixonado pelos temas típicos de sua terra natal. Cada vertente de seu trabalho compõe um acervo de cerca de 70 mil imagens que está preservado no Instituto Moreira Salles, em convênio com o Museu da Imagem e do Som de São Paulo, e, em 2003, foi fundado o Instituto Cultural Chico Albuquerque em Fortaleza, em reconhecimento ao mestre.

Festival

Por sua vez, o Fotofestival Solar acontece desde o dia 5 na Capital e segue até o dia 9, reunindo expoentes da fotografia contemporânea no Dragão do Mar e no Porto Iracema das Artes. Esta é a primeira edição do projeto, que pretende ser bienal, e prima por uma multiplicidade de ações, tais como exposições, exibições de filmes, oficinas, entre outras.

Veja toda a programação no site do evento.