Edição especial da Ciclofaixa Cultural acompanha as esculturas da Cow Parade

Os ciclistas de Fortaleza poderão vivenciar, neste domingo (02), uma edição especial do projeto Ciclofaixa Cultural. O percurso segue em direção a espaços onde estão instaladas as esculturas de vacas da CowParade Fortaleza 2018. A Ciclofaixa Cultural é realizada pela Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza (Secultfor), em parceria com a Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (SCSP).

O percurso ciclístico contempla as esculturas localizadas entre o Passeio Público de Fortaleza e a Volta da Jurema ou Parque Bisão. O projeto se integra à Ciclofaixa de Lazer, conectando em uma rota ciclística diferentes pontos históricos da capital cearense.

Entre as esculturas que estão no percurso estão “Cowração Coroado” (Paço Municipal), de Espedito Seleiro; “Tanque de Cangaceiro” (Passeio Público de Fortaleza), de Guaribas; “Acorda” (Caixa Cultural de Fortaleza), de Filho Luzz; “Belchior” (Centro Cultural Belchior), de Adriano Paz; “Vaca Trecho” (Espigão Boteco Praia), de Cadeh Juaçaba; entre outras.

Passeio Ciclístico

A rota ciclistíca, que será guiada pelo turismólogo Paulo Probo, concentra-se no primeiro ponto de visitação, o Passeio Público de Fortaleza, na Rua Dr. João Moreira, no Centro, a partir das 8h. O grupo sai para a visitação dos outros pontos às 9h.

CowParade

Realizada com o apoio da Prefeitura de Fortaleza, o CowParade é uma exposição de arte pública internacional que, em sua 12ª edição, distribuiu pela Cidade esculturas de vacas de fibra de vidro em tamanho natural, com intervenções de artistas locais e nacionais. Ao fim do evento, as peças serão leiloadas e o valor arrecadado destinado a instituições beneficentes. Ao todo, são 55 esculturas espalhadas por toda a cidade, cinco destas em equipamentos culturais da Secretaria Municipal da Cultural de Fortaleza (Secultfor).

Serviço

Ciclofaixa Cultural – Edição especial CowParade

Data: Domingo (02/12)

Horário: das 8h às 12h

Ponto de Concentração: Passeio Público de Fortaleza/Praça dos Mártires (Rua Doutor João Moreira – Centro)

Gratuito.