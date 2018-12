Dupla UM44K se apresenta pela primeira vez em Fortaleza

O próximo sábado (15) é bastante aguardado para os fãs da dupla carioca UM44K, que se apresenta pela primeira vez em Fortaleza. Saulo Pôncio e Luan Otten, conhecidos pelos hits "4 da manhã" e "Nossa Música”, que fez sucesso na trilha sonora da novela "O Sétimo Guardião", farão show na barraca Tempero do Mar a partir das 19h. A noite ainda terá apresentação da banda The Mob e dos Djs Ivana Fernandes e Victor Wesley. O preço dos ingressos varia entre R$ 50,00 e R$ 140,00.

Com mais de 200 milhões de visualizações no canal do YouTube, o grupo ficou conhecido por misturar ritmos de música pop, rap e R&B e conta com primeiro álbum esperado para o começo de 2019. “Queríamos experimentar novas possibilidades e a receptividade tem sido incrível! Todo mundo viciado em Grupo Bom! Obrigado, família!!”, comemora Luan Otten. “Estamos amando cada segundo desse lançamento. Estar tão rápido no TOP100 é incrível. Só temos a agradecer a todos os fãs que acreditam na gente”, acrescenta Saulo Poncio.



Origem da dupla



Tudo começou em 2015, quando se conheceram, e logo a afinidade ficou evidente, fazendo com que da amizade surgisse também o projeto juntos. Escreveram, de cara, uma música no mesmo dia. Luan e Saulo, então, criaram um canal no YouTube para postar músicas autorais, sem fazer ideia do que poderia acontecer.

Não tardou a fazerem parte do time da Warner Music e serem um dos nomes mais exaltados e apreciados pelo público jovem. Além disso, contam com uma carreira meteórica, que vem colhendo feitos surpreendentes: mais de 220 milhões de views em seu canal, emplacaram 4 músicas do Top 200 do Spotify, se apresentaram no Rock in Rio 2017, foram single de platina com o sucesso “4 da manhã” pelos mais de 100 milhões de streamings nas plataformas digitais, entre outros.

O nome escolhido, UM44k, representa a passagem bíblica que diz que 144 mil almas foram escolhidas para louvar.



Serviço:

Sun Rocks apresenta: UM44K

Dia: 15 de dezembro

Horário: A partir das 19h

Local: Barraca Tempero do Mar (Av. Clóvis Arrais Maia, 2771 - Antônio Diogo)

Ingressos a partir de 50 reais.