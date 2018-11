Duo Sarabudja surpreende público com ritmos que unem Brasil e Cabo Verde

Macumba, beats eletrônicos, samples, voz e violão. Longe dos holofotes dos palcos principais da Mostra Sesc Cariri de Culturas, o duo Sarabudja surpreendeu o público com ritmos que unem Brasil e Cabo Verde. Dentro do circuito musical, o Cangaço Bar recebeu o projeto formado o cabo-verdiano Helio Ramalho e o brasileiro Ricardo Mingardi, no segundo dia de evento.

Ano passado, Helio Ramalho veio ao evento acompanhando a cantora maranhense Camila Reis e resolveu apostar. De 3.111 trabalhos inscritos na Mostra Cariri, Sarabudja ficou entre os 237 selecionados. Além de estar presente em um dos principais eventos de cultura do País, a dupla conseguiu mostrar seu projeto fora do circuito São Paulo e Rio de Janeiro, onde costumam se apresentar.

“Muito bom esse calor que tem aqui. Ver a galera dançando”, definiu Helio Ramalho. O show possui composições próprias com releituras de ritmos populares da ilha de São Nicolau, em Cabo Verde, trazendo o dialeto crioulo do país africano e o português. “A gente fala no dia a dia da pessoa. A gente transmite energia de paz, amor e respeito. A letra fala disso”, explica Helio.

“Definimos nosso trabalho de afrofuturista. Traz o natural para a eletrônica. Em Cabo Verde, tem muitos ritmos como a coladeira, funaná, batuque, tabanca, São João. São ritmos que a gente mistura com uma coisa futurista, eletrônica e muita percussão”, acrescenta. .

Ex-colônia portuguesa, Helio acredita que o idioma em comum de sua terra natal insere o Brasil no país africano, assim como a cultura de Cabo Verde também está presente aqui. “No Nordeste mais ainda. Parece muito com a cultura da África, seja na música, culinária e no modo de viver”, justifica o músico.

Há 13 anos o cabo-verdiano mora no Brasil. Destes, cinco anos foram no Maranhão, onde o músico pesquisou os ritmos de lá. Deste estudo, trouxe para seu trabalho o bumba-meu-boi, os tambores de crioula e de mina e as caixeiras do Divino Espírito Santo. “A gente traz essa influência, que é muito parecida com a cultura africana”, acrescenta.

Helio ressalta sua admiração por dois artistas baianos: o cantor e compositor Gilberto Gil e o músico João Gilberto. No entanto, não esconde sua preferência pela banda pernambucana Nação Zumbi. “Eu gosto pra caramba”, exalta.

Antes de subirem no palco do Cangaço Bar, Helio visitou, pela primeira vez, a estátua do Padre Cícero na Colina do Horto e ficou encantado sobre a história da cidade e como ela foi fundada. “Quando você chega de avião você vem uma mata bem intensa, plana e, de repente, chega em Juazeiro do Norte. Fiquei espantado. Espero retornar muito em breve”, finaliza.

SAIBA MAIS

- A 20ª edição do evento reúne até terça-feira, dia 20/11, atrações gratuitas de literatura, artes cênicas, artes visuais, audiovisual, música e tradição em 26 municípios da região Sul do Ceará

- Milton Nascimento fará o show de encerramento da Mostra, no Dia da Consciência Negra, no Crato

- Com 20 artesãos, a Feira da Cultura Popular prossegue até esta segunda-feira, 19/11, na Praça José Geraldo da Cruz, em Juazeiro do Norte, a partir das 17h

- A ação “Tem Forró no Cariri” promove um circuito de apresentações com apresentações de Orquestra de Sanfonas do Ceará, Chambinho do Acordeon, Flávio Leandro, Na Base da Chinela, Jorge de Altinho, Ana Paula Nogueira, Amelinha e Ermano Morais.

- A programação “Pensando Verde” articulará oficinas, vivências e ainda troca de livros por mudas de plantas.

- A exposição de 20 edições da Mostra no Cariri Garden Shopping exibirá fotografias históricas e com a experiência sensorial da reprodução de algumas das imagens em xilogravura

Mais informações sobre a Mostra Sesc Cariri, que prossegue até a próxima terça-feira, dia 20, acesse: