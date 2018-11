Dragon Ball Super: Broly ganha novo trailer; assista

O vídeo com a música tema oficial de Dragon Ball Super: Broly foi divulgado nesta terça-feira (27), e traz diversas cenas inéditas do novo filme da franquia. A história gira em torno do período pós-Torneio do Poder, focando na origem do poder dos Saiyajins.

Nas imagens, podemos ver a luta entre Broly, Goku e Vegeta em uma amostra do poder dos Saiyajins. Conforme o criador Akira Toriyama, a trama trará o personagem-título como centro dos holofotes. Toriyama também fica a encargo do roteiro. A estreia está marcada para janeiro de 2019.

Dragon Ball Super: Broly é o novo filme da franquia criada por Akira Toriyama e vai introduzir o Saiyajin lendário Broly de forma oficial na história. O longa se passa logo após os eventos do anime Dragon Ball Super e deve colocar Goku contra um inimigo cujo poder é praticamente insuperável.

O filme irá recontar a origem de Broly, o guerreiro que deu origem à lenda do Super Saiyajin. A história promete contar mais sobre a origem da raça da qual Broly, Goku, Vegeta e outros personagens da franquia fazem parte.

Assista: