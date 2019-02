Dos minifoliões aos veteranos da folia: confira o pré-carnaval de Fortaleza neste domingo

Domingo também é dia de pré-carnaval em Fortaleza, e os pequenos foliões são os primeiros a acordar para cair na festa. O carnaval infantil tomou conta da Casa José de Alencar e do Passeio Público, durante a manhã de hoje (10).

No Passeio Público, as famílias investiram nas fantasias dos pequenos. De lampião à Mulher Maravilha, as crianças curtiram a festa comandada pela Banda Aquarela.

Banda Aquarela no Passeio Público Foto: Marina Alcântara

O bloco infantil Sivozinha Folia dá continuidade, na Casa de José de Alencar, a seu sétimo ciclo carnavalesco. Desde 9h até 12h, a diversão é comandada pelos grupos Patrulha Canina, Mundo da Jujuba, Banda Cor do Som Kids e Tia Lili e Banda.

Marina, de 6 anos, e o pai Maurício Castelo Branco se fantasiaram de abelhinha e "mister card", respectivamente. O pai diz que costuma levar a pequena foliã para curtir o pré-carnaval da Casa José de Alencar todos os anos.

“Aqui é um local seguro, que vem muita família, sempre muito animado. E aí sempre trago ela e entro no clima”, comentou o pai.

Marina, de 6 anos, e o pai Maurício Castelo Branco se fantasiaram de abelhinha e mister card Foto: Helene Santos

O casal Camila Moura e João Pimentel, com a filhinha Nina Pimentel, de 9 meses, estavam curtindo pela primeira vez o pré-carnaval infantil. A escolha pela Casa José de Alencar se deu, principalmente, por conta do espaço arborizado.

Camila Moura e a filha Nina Pimentel, de 9 meses Foto: Helene Santos

São esperadas 1.500 pessoas por domingo na Casa de José de Alencar. Para participar, basta levar uma lata de leite em pó, a ser doada para instituições apoiadas pelo evento. As próximas datas do bloco são 17 e 24 de fevereiro.

Das crianças aos veteranos da folia

Casados há 42 anos, Lula e Loudes, com a filha, Renata, curtem pré-carnaval em Fortaleza Foto: Roberta Souza

O pré-carnaval deste domingo também é para famílias e foliões adultos.

O paratleta Francisco Johnny, 29 anos, escolheu a programação carnavalesca do polo dos queijos para curtir com os amigos.

Paratleta Francisco Johnny, 29 anos, curtindo pré-carnaval no polo dos queijos Foto: Roberta Souza

Já o casal o Lula Moraes e Lourdes Moraes, ambos com 63 anos, e juntos há 42, costumam frequentar a região e o comércio tradicional do Raimundo dos Queijos. Com a filha de 19 anos, acostumada a acompanhar os pais na folia desde criança, o casal se equipou com camisas personalizadas e levou até comida para garantir a festa.