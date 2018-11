Após meses de aguardo dos fãs, os jogos Pokémon Let's Go, Pikachu! e Pokémon Let's Go, Eevee! finalmente chegaram à plataforma Switch nesta sexta-feira (16). Para celebrar o lançamento, a Nintendo divulgou um trailer inédito destacando as novidades dos dois games

O enredo traz os jogadores de volta a Kanto, região onde se passam os primeiros títulos da série. As configurações apresentam as mesmas mecânicas de captura de Pokémon GO, sucesso em 2016, além da integração com o título mobile.



Avaliações positivas

Logo após a chegada dos dois jogos, surgiram também as primeiras análises na internet. Diversos sites especializados já começaram a publicar as notas e vereditos sobre o mais novo jogo de Pokémon para o Nintendo Switch. Segundo avaliações, o game se mantém em seu padrão de qualidade, mantendo notas semelhantes a outros jogos da franquia. Confira as notas conferidas por alguns sites especializados: