Dirigido por cearense, “Baile do Menino Deus” é encenado a partir deste domingo (23), no Recife

Já faz 35 anos que “Baile do Menino Deus” ocupa um lugar cativo no calendário nacional – especialmente no que toca às grandes apresentações teatrais encenadas neste chão. Não é para menos. A passagem do tempo é sobretudo combustível para que a montagem siga sempre se renovando, ampliando as reflexões e magia intrínsecas a tudo aquilo que consegue envelhecer bem.

Idealizada pelo trio composto por Antônio Madureira, Assis Lima e Ronaldo Correia de Brito – este natural do município de Saboeiro, interior do Ceará, mas há 50 anos radicado no Recife – a história que embasa o espetáculo é, acima de tudo, inovadora porque mergulhada em tradições do solo nordestino.

Explica-se: tomando como mote a narrativa bíblica que instaura o Natal, os autores promovem um forte diálogo com a nossa região por meio da figura de dois brincantes que buscam celebrar o nascimento de Jesus. Com esse intento, eles abrem espaço para que a valorização de expressões culturais locais – como o Reisado, a Lapinha, o Pastoril e o Bumba-meu-boi, por exemplo – ganhe reforçado corpo.

Intercâmbio entre diferentes linguagens - entre elas, o teatro, a música e a dança - marcam a peça Foto: Hans Manteufell

Além disso, a dramaturgia investe numa representação de Jesus, Maria e José que vá ao encontro dos historicamente menos favorecidos, injetando alta voltagem crítica ao que ocupa o tablado a céu aberto. Não à toa, eles são pobres, negros, marginalizados.

Em entrevista ao Verso diretamente da capital pernambucana – onde ajusta os últimos detalhes para a apresentação na Praça do Marco Zero, logo mais, às 20h, seguindo até o dia 25 – Ronaldo Correia de Brito dimensiona pontos que merecem destaque para uma melhor apreciação da peça.

“A ideia para este espetáculo surgiu de uma forma muito simples: nós queríamos retomar um sentido de celebração do Natal que havia sido completamente esquecido por conta do capitalismo, da mentalidade de consumo, que transformou o Natal numa festa de compras de presentes”, explica ele.

O coro infantil também é expressão de relevo no Baile Foto: Hans Manteufell

“Também há outro fator: nós havíamos percebido que os personagens do Natal haviam sido escorraçados da cena natalina. No seu lugar, tinham sido colocados um Papai Noel, renas, neve artificial, trenós… Tudo isso estava sendo celebrado, endeusado, e os verdadeiros personagens natalinos, a quem sempre se reverenciou, haviam sido esquecidos”, completa.

Nesse sentido, todo o trabalho envolvendo iluminação, som, figurino e cenografia – envolvendo mais de 300 pessoas – colaboram para que o público interaja de forma única com a montagem e dê integral relevo aos caminhos percorridos pelo trio principal. O resultado, Ronaldo comenta, é algo único. “É impressionante como cada pessoa lê o espetáculo de uma forma diferente e é isso que garante a longevidade dele”.

Novidades

No ano em que completa 15 anos sendo apresentada no Marco Zero, a peça chega com novidades. Cenário e figurinos ganham atualizações, e haverá a promoção de rodas de conversa com os idealizadores do espetáculo. Além disso, a ideia é que seja montada uma exposição na Associação Comercial de Pernambuco para celebrar a data, com mostra de adereços, imagens e figurinos, criados por Marcondes Lima.

A força da dança invade o espetáculo a céu aberto Foto: Hans Manteufell

A maior surpresa fica mesmo, contudo, por conta das novas peças musicais apresentadas. Insistindo em uma interlocução ainda maior com os socialmente menos favorecidos, a equipe foi atrás de músicas arcaicas, mergulhando na tradição de povos primeiros.

“Uma delas, diz assim: ‘Abre a porta, gente/ Que eu venho ferido/ Pela falsidade tão grande/ Dos meus inimigos’. Isso é um solista que canta. Aí, o coro responde: ‘Se tu vens ferido/ Chega cá pra dentro/ Sangue do teu peito jorrando/ Serve de alimento’”, declama Ronaldo.

Tradições nordestinas ocupam relevo central nos atos do Baile Foto: Hans Manteufell

Ao investir nessa representação, o dramaturgo afirma que o espetáculo “quebra a espinha dorsal de um baile erudito”, realçando a forço do teatro de tradição popular, inspirado nos brinquedos populares e em uma ópera popular de rua. “Sem dúvida nenhuma, inventamos uma linguagem única e isso é impossível de imitar porque somos nordestinos”.

Portas abertas

Vale sublinhar ainda uma das metáforas mais bonitas que o trabalho projeta. Herdando questões que são típicas da dramaturgia do Reisado – onde há um espetáculo a ser feito em louvor ao nascimento do Cristo menino –, a montagem confere ênfase à porta onde a festa vai acontecer, que está fechada.

Alcance de "Baile do Menino Deus" atinge mais de 70 mil pessoas no Recife Foto: Hans Manteufell

“É preciso abri-la e pedir o consentimento dos donos da casa para que tudo aconteça”, situa Ronaldo. “Quando a porta se abre, o que se revela é a cena do sagrado, de um menino Deus em uma casa pobre envolve por paredes cheias de santos. Então, se faz um louvor ao Divino, que começa com a revelação do sagrado de cada homem e família, por mais pobres e humildes que sejam. E esse é um tema muito atual, o de abrir portas”.

De fato, é uma fala urgente. E, conforme destaca o artista, “em um mundo com fronteiras cada vez mais espessas, onde se briga para construir muros e cercar de arame farpado as cidades, nós estamos propondo a abertura de todas as portas. Estamos tentando nos aproximar daquele Cristo pobre, que provavelmente era negro. Que nasceu na Galileia, filho de uma mulher diferenciada. A Galileia era um lugar do povo judeu onde moravam os mais discriminados. A Galileia é o Nordeste do Brasil”.



Serviço

Apresentação do espetáculo “Baile do Menino Deus”. De 23 a 25 de dezembro, às 20h, na Praça do Marco Zero, Bairro do Recife (PE). Gratuito. Classificação indicativa: Livre. Mais informações pelo site www.bailedomeninodeus.com.br.

Algumas curiosidades

- Criado há 35 anos, o texto da peça é parte da Trilogia das Festas Brasileiras, série de peças que retratam as manifestações populares nordestinas, em que se incluem Bandeira de São João e Arlequim de Carnaval;

- Em números, “Baile do Menino Deus” impressiona. São mais de 70 mil pessoas passando pelo Marco Zero para apreciar a peça, além de 400 mil usuários conectados à internet com vistas a acompanhar a transmissão ao vivo do espetáculo;

- A trilha sonora – composta por Antônio Madureira e executada ao vivo por uma orquestra regida pelo maestro José Renato Accioly – reúne canções inspiradas nos brinquedos populares e na música brasileira/nordestina, a exemplo do frevo, coco, maracatu, caboclinho e ciranda.