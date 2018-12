Diretor do BBB, Boninho corta 20 participantes da próxima edição e revela motivo

Conhecido por ser rígido, Boninho usou o seu poder como diretor do Big Brother Brasil para punir candidatos à próxima edição do reality. O global anunciou nas redes sociais que 20 futuros participantes foram excluídos do processo de seleção por terem vazado informação.

"Acabamos de ver alguns da nossa lista postando muitas dicas! Já cortamos 20!!! Boca fechada é atalho pro BBB19", publicou Boninho no Twitter.

Os seguidores do diretor reagiram imediatamente ao anúncio. "Se me chamasse, isso não aconteceria", brincou um internauta. "Felizmente eu estou calada sobre minha ida, tudo no sigilo", fez graça da situação outra seguidora.

Mais cedo, o diretor tinha declarado que haviam 500 pessoas na disputa por vagas no BBB19. "BBB19 esquentando. A lista caiu para 500. É muita gente, mas agora começamos o processo de cruzar nossas avaliações. Boa sorte!!!"

Na última segunda-feira (10), o colunista Ancelmo Gois garantiu que os participantes para o BBB 19 já estavam confinados em um hotel no Rio de Janeiro.