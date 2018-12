Dicas para viagem: saiba como evitar gastos desnecessários

Quando chega-se ao destino de uma viagem as novidades do local empolgam. Logo, surge a curiosidade de experimentar as receitas típicas e comprar lembrancinhas. Porém, é preciso lembrar que apesar da diversão, alguns gastos podem ser desnecessários.

Confira dicas da eTA Canadá Visa para ajudar no controle das despesas durante o período de férias.

Cuidado com as lembrancinhas

Antes de viajar, faça uma lista com as pessoas merecem uma lembrança. Não compre coisas caras, grandes ou pesadas: dê preferência para chaveiros e ímãs, por exemplo.

Estabeleça um limite de gastos

Com essa organização, você evita chegar ao final de viagem sem dinheiro para aproveitar. Anotar os gastos durante o passeio também é recomedado.

Evite consumir os produtos do hotel

Produtos no serviço de quarto podem ser expansivos. Avise para seus companheiros de viagem não pegarem alimentos da geladeira.

Compre água e lanches no mercado

Água do hotel ou em restaurante é mais cara. Caso esteja com criança, carregue sempre alguns biscoito e água, pois os pequenos podem não esperar ou não gostarem da comida local.

Evite usar o cartão de crédito

Existe uma tarifa chamada IOF (Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros) que acrescenta 6,38% às suas compras. Por isso, procure levar dinheiro vivo para fazer parte de seus gastos. Leve-o em uma doleira, que é uma pochete fina para usar dentro da roupa.

Desative o roaming do celular

Fale com a família ou poste fotos em redes sociais apenas quando estiver em uma área que tenha Wifi. O uso de roaming vai encarecer bastante sua conta do serviço, então evite uma surpresa desagradável no fim do mês.