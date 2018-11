Dia Nacional do Samba tem programação especial no Mercado dos Pinhões

Para comemorar o Dia Nacional do Samba, o Mercado dos Pinhões recebe a 4ª edição do projeto Meu Samba é Assim neste domingo (02), a partir de 14h.

A programação reúne cerca de 300 sambistas regionais e a abertura fica por conta do Cortejo da Escola Campeã do Carnaval de Fortaleza e o Movimento Cuícas do Ceará.

Logo após o Cortejo, o Encontro Cearense de Compositores de Samba recebe o cantor cearense Marcus Caffé para uma participação especial. O evento conta ainda com apresentações de SambaDelas, das Baterias dos Blocos de Pré Carnaval com as ritmistas, do Nosso Samba e da Roda dos Redutos para finalizar.

Serviço

Meu Samba é Assim

Dia 02 de dezembro

No Mercado dos Pinhões (Praça Visconde de Pelotas, s/n - Centro)

A partir das 14h