Dia do Palhaço é comemorado com animação e evento na Praça do Ferreira

Os palhaços tomaram conta da Praça do Ferreira na manhã desta segunda-feira (10). Com o intuito de comemorar o Dia do Palhaço, a iniciativa de reunir os artistas de todo o Estado neste dia acontece há três anos e foi idealizada por Miolo Mole e Bitoca, palhaços interpretados por Wescley Morais e Raquel Alves.

Segundo Bitoca, como Raquel gosta de ser chamada, tudo surgiu com a vontade de Wescley de comemorar o aniversário que, coincidentemente, cai na data. “A ideia era reunir todo mundo para fazer uma foto. Acabou que a tradição se manteve e todos os anos nós fazemos isso", conta.

A expectativa para esta segunda era de que cerca de 40 palhaços aparecessem para o encontro na Praça do Ferreira. E eles chegaram bem cedo ao local, por volta das 10h. Logo depois, eles seguiram em cortejo até a Praça José de Alencar, onde seguiram em um trenzinho para fazer ainda mais festa.

Há quatro anos no ramo das animações de festa, a palhaça Tia Adê também falou sobre o evento. “A gente sempre tenta se encontrar em pontos marcantes da Capital e é algo importante para nós. Tanto pela data como pelo aniversário do nosso amigo Miolo Mole”, comentou animada.