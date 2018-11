Dia da Consciência Negra é celebrado com programação especial

No dia 20 de novembro é celebrado o Dia da Consciência Negra em homenagem a Zumbi dos Palmares, líder quilombola assassinado em 1695. Em Fortaleza, a data não é considerada feriado, mas conta com programação especial durante todo o mês de novembro. Entre as atrações, destacam-se ritos religiosos, palestras, rodas de conversa, exibição de filmes, cursos e diversas atividades culturais. Confira algumas delas:

Exposição (RE)Conhecendo a Amazônia Negra

A mostra traz 55 fotografias de autoria de Marcela Bonfim, que ilustram as mais diversas identidades e culturas presentes entre os povos negros da Amazônia e a importância social das religiões de matriz africana na construção do Brasil. De 1º de novembro a 23 de dezembro de 2018, na Caixa Cultural Fortaleza (Av. Pessoa Anta, 287, Praia de Iracema). Acesso gratuito.

Mesa-redonda "Carybé: do imaginário à realidade brasileira"

A Vice-Reitoria de Extensão da Universidade de Fortaleza (Unifor) realiza, no próximo dia 21 de novembro, a mesa redonda “Carybé: do imaginário à realidade brasileira”, que visa discutir a produção do artista plástico argentino naturalizado brasileiro Hector Carybé. O evento acontece a partir da 9h30, no auditório da Biblioteca da Unifor (Av. Washington Soares, 1321 - Edson Queiroz).

Curso Os Da Minha Rua

O curso aborda a arte afro-brasileira, seus conceitos, problemáticas, processos de circulação e exclusão da produção desses grupos nos lugares e espaços de exibição da produção contemporânea, notadamente no Brasil, e acontece entre os dias 27 a 30 de novembro, das 17h30 às 20 horas, na Caixa Cultural Fortaleza (Av. Pessoa Anta, 287, Praia de Iracema).

III Seminário Afrocearensidades na Uece

Este ano, o seminário objetiva fomentar a discussão sobre as relações étnico-raciais no contexto cearense, tendo em vista a negação histórica da existência da população negra em nosso Estado. Além disso, visa pautar as particularidades da negritude no Ceará e estimular o debate sobre a disputa dos territórios Quilombolas e da intolerância aos adeptos das religiões de matriz Africana. A partir das 20h, no auditório da Uece (Av. Dr. Silas Muguba, 1700).

Curso Negros e Negras no Teatro Brasileiro

A Escola Pública de Teatro da Vila das Artes está com inscrições abertas para o segundo módulo do curso. Interessados podem participar do processo seletivo até o dia 23 de novembro, no site do equipamento cultural: O curso acontece de 26 de novembro a 1º de dezembro, das 18 às 21 horas, na Vila das Artes (Rua 24 de Maio, 1221 - Centro). Acesso gratuito

Cineclube 24 Quadros – Mostra “Abolição 130 anos”

Exibição dos filmes Xica da Silva e Amistad. Nos dias 23 e 30 de novembro, às 18h30min, na Vila das Artes (Rua 24 de Maio, 1221 - Centro). Acesso gratuito.

Festival Audiovisual Luso Afro Brasileiro

Para marcar o Dia da Consciência Negra, o Festival Audiovisual Luso afro Brasileiro (Festfilmes) chega ao Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500 - Centro) nesta terça-feira, 20/11, com exibição de filmes a partir das 9h. A programação segue até às 21h. Além disto, um seminário sobre a programação de cinema em salas públicas, a partir das 10h. Acesso gratuito.

Centro Cultural Belchior

Apresentação de afoxés, maracatu, palestras, roda de conversa, capoeira e diversas atrações musicais e de dança. Durante os dias 20 e 21 de novembro, no Centro Cultural Belchior (Rua dos Pacajús, 123 - Praia de Iracemaa)

Biblioteca Infantil Herbênia Gurgel

Programação gratuita para debater a cultura negra e as suas manifestações na sociedade na Biblioteca Infantil Herbênia Gurgel(Rua 531, nº 25, 2ª Etapa do Conjunto Ceará). O filme Pantera Negra (Ryan Coogler, 2018) será exibido na quarta-feira, 21, às 9 horas e às 15 horas. A quinta-feira, 22, conta com uma tarde de brincadeiras africanas a partir das 14 horas. Na sexta-feira, 23, acontece a palestra sobre a importância da data, com o historiador e antropólogo Daniel Batista, às 15 horas.

Biblioteca Cristina Poeta

Na Biblioteca Pública Cristina Poeta (Rua Raimundo Ribeiro, 580, Autran Nunes), acontece uma aula de kizomba com o professor Jeovane na sexta-feira (23), às 14 horas. Acesso gratuito.

Rede Cuca

O local realiza durante todo o mês a campanha "Mente Livre, Cuca Crespa", cuja programação conta com exibição de filmes, música, rodas de conversa sobre consciência negra, saúde da mulher negra, canto poético sobre literatura negra, oficinas de turbante, espetáculo Quilombo, card games sobre mulheres negras no mundo geek, Papo de Tambor, abertura da semana do hip hop e outras atividades.

Terça-feira (20)

Cuca Mondubim: 9 horas - Roda de Conversa: Consciência Negra, com profº Helio (Estácio), profª Cecilia (Estácio) e Tubarão (Vts crew)

Cuca Jangurussu: 18 horas - Abertura da semana do Hip Hop

Cuca Jangurussu: 19 horas - Baile Jangu por nós

Quarta-feira (21)

Cuca Mondubim: 9 às 17 horas - Jogo Mancala

Cuca Barra: 19 horas - Papo de Tambor