DFB Festival 2019 acontece em novo local e abre inscrições para estilistas e marcas

O DFB Festival (antigo Dragão Fashion Brasil) se muda, em 2019, para o Aterro da Praia de Iracema em edição comemorativa. Completando 20 anos, o maior evento de moda autoral da América Latina acontece nos dias 15 a 18 de maio em novo espaço que deve contemplar toda a programação multicultural, reunindo moda, música, artes, gastronomia, formação e empreendedorismo.

O evento abre vagas para estilistas e marcas que desejam integrar o line-up oficial dos desfiles. Os interessados devem enviar um e-mail para helenavieirag@gmail.com. No conteúdo da mensagem, é preciso constar a apresentação conceitual da coleção, contendo croquis da coleção (mínimo 18, e máximo, 25 looks); ficha técnica dos croquis apresentados e release geral da coleção (tema, inspirações, cartelas de cores/tecidos).

Também é preciso incluir no e-mail o currículo profissional com informações sobre pontos de venda e formatos de comercialização praticados pelo designer/marca. As propostas serão analisadas pela curadoria do DFB Festival e os nomes selecionados sertão contatados para maiores detalhes, bem como informações sobre eventuais custos, prazos e obrigações.

As propostas devem ser enviadas até o dia 28 de fevereiro e o feedback para os estilistas e marcas selecionadas será dado até o dia 15 de março. O line-up oficial do DFB Festival 2019 será divulgado no dia 15 de abril.