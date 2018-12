Detox pós-festa: confira cardápio para eliminar toxinas

Inflamações, inchaço, desordens digestivas e estresse podem ser algumas das consequências dos exageros cometidos na ceia de Natal. Para quem consumiu álcool e passou da conta na degustação dos pratos, a dica do nutrólogo Alexander Gomes de Azevedo é apostar em um cardápio desintoxicante e de baixo índice glicêmico.

"Quando feita cuidadosamente com a orientação de um profissional, a dieta detox pode trazer muitos benefícios para a saúde, como a sensação de rejuvenescimento em todos os níveis, diminuição de inchaços, melhora na qualidade do sono e memória e aumento de energia”, avalia o Dr. Alexander.

Além disso, montar o cardápio com alimentos minimamente industrializados e com potencial desintoxicante favorece o trabalho do fígado na eliminação das toxinas.

Confira dicas de alimentos para consumir pós-festa e neutralizar os exageros:

Desjejum

1 copo (200 ml) suco de 1 maçã

1 pera e 2 folhas de couve manteiga (passar tudo na centrífuga)

1 fatia de pão integral

½ colher (sopa) geleia de frutas vermelhas sem adição de açúcar

Colação/ intervalo

½ mamão papaia

1 colher (sopa) de semente de linhaça

Almoço

2 colheres (sopa) de arroz integral

1 prato (raso) salada de folhas verde

4 tomates cereja, 1 colher (sopa) de alfafa

1 colher (chá) de azeite extravirgem

1 colher (sopa) de brócolis e cenoura cozido no vapor

1 filé de frango pequeno (80g) grelhado

Lanche da tarde

1 copo (200 ml) de chá verde gelado, batido com 1 fatia de abacaxi, 3 folhas de hortelã e 2 talos de salsão

Jantar

1 prato (sopa) de agrião, abóbora, orégano fresco

1 colher (sopa) de chia

Salmão pequeno (100g) grelhado

Ceia

1 xícara (chá) de erva doce