Designer cearense ganha prêmio nacional e bolsa de estudos na Europa

O designer cearesense Rafael Alves Monteiro foi um dos três contemplados no 1º Prêmio de Design Instituto Tomie Ohtake Leroy Merlin. O anúncio foi feito na noite de quarta-feira (23), em São Paulo, durante a inauguração da exposição dos 20 projetos selecionados entre os 127 inscritos, provenientes de 16 Estados brasileiros e Distrito Federal.

Representando a Universidade Federal do Ceará (UFC), o jovem, natural de Juazeiro do Norte, apresentou o trabalho "Amana - Umidificador de Ar", que foi seu TCC, por ocasião da formatura, em 2016. Segundo ele, o produto tem um funcionamento simples, similar a um filtro de barro, e é dividido em duas partes: a superior como compartimento para água, e a inferior é o local da ventoinha de computador que seria descartada ao lixo.

"Com o uso de uma fonte de energia de 12v, a água é resfriada naturalmente através da microporosidade do barro, fazendo uso da gravidade goteja na parte inferior sendo expelida pela ventoinha, resfriando e umedecendo pequenos ambientes domésticos com baixíssimo consumo de energia elétrica", explica.

Amana, o umidificador de ar de Rafael Monteiro Foto: Divulgação

Rafael conta que a inspiração do projeto veio nos artefatos indígenas encontrados no Museu Homem Kariri, na cidade de Nova Olinda – CE. A produção da estrutura em barro foi realizada pela Olaria Silva (Crato) e as embalagens em palha de Carnaúba foram trançadas pelas mãos da Associação Mulheres da Palha, na ladeira do horto (Juazeiro do Norte).

"O projeto AMANA - Umidificador de Ar feito de Barro, surgiu da necessidade de desenvolver um produto que viesse na contramão da escala industrial, indo no rumo do fazer manual, do cuidado com o meio ambiente e as raízes históricas dos índios Kariris", afirma Rafael.

O principal objetivo, aponta ele, além de amenizar os problemas do tempo seco, é também "resgatar e dar voz aos saberes, culturas, modos de fazer que vinham se perdendo pela força do tempo".

Além do cearense, foram premiados Julia Ries (PUC-RJ), com uma composteira residencial; e Ana Cristina Cabral Wasen e Heloísa Seratiuk Flores (UFPR-PR), com uma capa protética. O prêmio do Instituto visa a relação do design com outros territórios, como arquitetura, biologia, engenharia e ciências sociais.

Voltado a estudantes universitários de todas as áreas, proporá a cada edição um tema desafiador para instigar soluções inovadoras que possam responder a questões contemporâneas, discutindo nosso cenário social, político, urbano, habitacional, demandas tecnológicas e novos equipamentos, publicações e mídias digitais. Dessa vez, o mote foi "compartilhar".

Natural de Juazeiro do Norte, Rafael está com seu trabalho exposto no Instituto Tomie Ohtake, em São Paulo Foto: Denise Andrade

Os três premiados dessa edição serão contemplados com cursos livres de design em três importantes instituições europeias: University of the Arts London - Reino Unido, IED (Istituto Europeo di Design) Barcelona - Espanha e IED (Istituto Europeo di Design) Florença - Itália. Rafael vai para Barcelona e não esconde a ansiedade pela viagem.

"Estou com muita expectativa, principalmente pelo que ela representa não só para mim, mas para todos os futuros profissionais que muitas vezes não encontram inspiração em profissionais da região. É uma conquista muito grande, representar o Nordeste em uma competição tão acirrada, com um projeto que busca conversar com todos os públicos", conclui Rafael.

Serviço:

Exposição: 1º Prêmio de Design Instituto Tomie Ohtake Leroy Merlin

Em cartaz até 10 de março de 2019 – de terça a domingo, das 11h às 20h

Instituto Tomie Ohtake

Av. Faria Lima 201 - Complexo Aché Cultural

(Entrada pela Rua Coropés, 88) - Pinheiros SP –

Metrô mais próximo - Estação Faria Lima/Linha 4 - amarela

Fone: 11 2245 1900