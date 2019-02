Deise Cipriano, do Fat Family, morre aos 39 anos em decorrência de câncer

Deise Cipriano, cantora do grupo Fat Family, morreu aos 39 anos na tarde desta terça-feira (12) aos 39 anos. Ela estava internada para tratamento de câncer no aparelho digestivo no Instituto do Câncer, em São Paulo. A informação foi confirmada pelo próprio instituto.

Desde agosto de 2018, a cantora fazia tratamento contra um câncer no fígado, sendo internadas por duas vezes na UTI (Unidade de Terapia Intensiva). No Natal, a cantora deixou a unidade de terapia e passou com a família.

Nesta segunda (11), Deise começou a sentir náuseas e estava com dificuldade para se alimentar. Ela foi novamente internada na UTI, mas não resistiu.

Em 2011, o irmão de Deise, Sidney Cipriano, morreu aos 46 anos em decorrência de um acidente vascular cerebral.

Talita Cipriano, filha de Deise, sempre usava as redes sociais para manifestar seu amor e carinho pela mãe. "[...]Nós somos assim quanto mais erramos que vencemos o coração eu não vou ficar aqui, Jesus pagou por meu erro, me aceitou. Teu nome tem poder. Te amo mãe", escreveu ela, compartilhando a letra da música "Me Levantarei", escreveu em seu perfil no ano passado. Talita participou do "The Voice Kids" no ano passado, e as duas cantaram juntas em uma audição.

Durante o tratamento, a cantora recebeu mensagens de apoio de vários famosos, como do jogador Neymar, Jesus Luz, Naldo Beni, A cantora Cláudia Leitte chegou a gravar vídeo desejando força e melhoras para Deise. "Vou orar por você, vai dar tudo certo, está tudo na mão do senhor", disse Claudinha.

Veja vídeo de Deise e Talita cantando juntas: