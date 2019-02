Débora Nascimento recebe apoio de famosas após separação de José Loreto

A atriz Débora Nascimento recebeu o apoio de diversas famosas nas redes sociais após confirmar o fim do casamento com o ator José Loreto neste fim de semana.

Com a separação, Débora deixou de seguir o ator no Instagram. Em sua última publicação, ela aparece com a filha do casal no colo, Bella, de 10 meses. Na legenda, a artista escreveu: “Juntas, sempre”.

"Ainda bem que o mundo tem mulheres como vocês. Que sua filhota cresça com todo esse amor que você dá e que vocês duas se bastem sempre", comentou a atriz Alice Wegmann.

Já a ex-BBB Ana Paula Renault escreveu: "Sou fã da mulher que és. Dá sua vida, só você cuida e sabe o que é melhor. Dias melhores virão. Força e sabedoria".

Fernanda Gentil, Monica Iozzi, Yanna Lavigne, Paloma Bernardi, Isis Valverde, Pally Siqueira e mais celebridades também deixaram mensagens carinhosas à Débora.