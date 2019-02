Débora Nascimento e José Loreto anunciam separação após três anos de casados

Um dos casais mais belos da televisão brasileira anunciou, neste sábado (16), que está se separando.



Casados há cerca de três anos, José Loreto, 34, e Débora Nascimento, 33, confirmaram por meio de sua assessoria de imprensa a informação de que já não estão mais juntos.

Em comunicado, a equipe negou rumores de infidelidade e pediu compreensão e privacidade.



Loreto e Nascimento têm uma filha, Bella, de um ano e dez meses. Nas redes sociais, são várias as fotos do par com a pequena.



O casal começou a namorar em 2012, quando trabalhou junto na novela "Avenida Brasil", da Globo. Eles também contracenaram no folhetim "Flor do Caribe", de 2013.