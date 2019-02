De volta a Fortaleza, Jade Baraldo relembra apoio dos fãs cearenses em momento difícil da carreira

Uma voz singular será destaque entre os sons carnavalescos que tomam conta da cidade nessa época do ano. Nesta sexta-feira (22), a cantora Jade Baraldo, revelada no The Voice Brasil em 2016, faz show em Fortaleza e, em entrevista exlusiva para o Verso, a catarinense adianta detalhes do primeiro álbum e revela a importância do público local em sua trajetória.

Da primeira passagem pela Capital, a cantora recorda do prazer de nadar na praia durante a apresentação. "Eu queria muito tomar banho de mar, aí eu saí no meio do show, assim, louquíssima. Sai no meio da galera e fui tomar um banho de mar à noite. Ralei meu joelho, o pé", recorda pontuando o relato com sorrisos.

Jade confidencia que a mesma ocasião rendeu uma ligação especial com os fãs cearenses, o que gerou incentivo para seguir na carreira. "O show que fiz foi muito importante para mim. Era uma fase que eu tava muito mal. Ter ido e ver toda aquela galera cantando 'Nem o mar', que é uma música mais forte... E eu lembro que todo mundo tava cantando e eu fiquei pensando 'é isso mesmo que eu tenho que fazer da minha vida'".

Apesar de rápida, a passagem pela cidade deixou um gosto de saudade para a jovem revelação da música. "Falei com alguns artistas locais. Fora isso eu não conheço absolutamente nada. Gostaria de conhecer Fortaleza melhor, inclusive. Talvez dessa próxima vez que eu for aí consiga conhecer pelo menos a praia melhor", anseia a declarada amante do mar.

Primeiro álbum

Aos 20 anos, ela se prepara para lançar o álbum de estreia da carreira. Até então, Jade tem trabalhado apenas singles como "Brasa", "Vou Passar" e "Bam Bam Bam", o mais recente.

"Ele [o álbum] passeia por vários caminhos, tanto pop como uma pegada um pouco mais eletrônica, tem também indie. Todas as composições são minhas, então todas elas têm muito a minha cara", adianta, e completa que o disco terá dois feats, mas faz segredo sobre com quem dividirá o microfone. O novo trabalho deve ser lançado no meio deste ano.

Além de admirar nomes como Amy Winehouse, Lady Gaga, Elis Regina e Lana Del Rey, Jade conta que uma cantora tão jovem quanto ela tem sido uma forte referência atualmente. "A primeira que vem na minha cabeça é Billie Eilish, ela é surreal".

Apontada pelos seguidores como uma pessoa empoderadora, Jade transpira liberdade de expressão no palco e nos clipes. "Eu fui me moldando pela vida. Enfim, os obstáculos da vida, coisas ruins, boas também. E tem muito da minha personalidade desde pequena. Minha mãe fala que eu nunca tive muito pudor em falar as coisas. Nós somos do Sul, meu avô por parte de mãe é alemão, tive uma educação super católica, e sempre fui bem ao contrário disso. Não era por maldade, mas eu acho que já nasci enxergando diferente algumas coisas".



Serviço

Jade Baraldo na festa Fica Vai ter Pop

Local: Órbita Bar (R. Dragão do Mar 207, Praia de Iracema)

Data: sexta-feira (22)

Horário: 21h

Informações: 3453.1421