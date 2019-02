De folga em Fortaleza, João Quirino fala sobre a produção de vídeos e desejo pelo Teatro

O nome é novo na região Nordeste. No Sul e Sudeste, o produtor de conteúdo para a internet João Quirino é forte. De folga em Fortaleza, o ator conversou com o Verso. Em sete dias, ele passeou pela Praia do Cumbuco, por restaurantes de Fortaleza e até ficou na fazenda do cantor Wesley Safadão.

"Eu acho Fortaleza incrível. O que mais me encanta é o humor. Quando venho para cá, passo o dia dando risadas. Nunca vi gente para dirigir buggy como aqui. Quero sempre voltar", revela o comediante.

Atualmente, Quirino ganha a vida com publicidades no Instagram e vídeos de humor. "Estou muito focado em contéudo para a internet. A minha marca é uma das que mais crescem. Quero focar nisso. Eu vou para o Teatro, tenho certeza disso. As redes sociais ainda é o meu forte".

Assista:



Amizade

Amigo do cantor Wesley Safadão, João Quirino conta que conheceu ele em um evento no periodo junino. "Eu conheci o Safadão quando fui para o São João de Campina Grande. Ele respostava vídeos meus. Gravamos vídeos juntos. Fui para o 'WS On Board' ano passado. Fui no Garota Vip em São Paulo. Coincidiu dele está por aqui nessa semana de folga, quando surgiu o convite de ir na fazenda dele. É uma das pessoas que mais me identifico como artisita. Carisma enorme. Tenho grandes insipirações nele. Wesley conversa olhando nos olhos".

Para quem quer começar a criar vídeos para internet, João só tem um conselho. "Você que quer começar a produzir vídeos para internet só comece. Fazendo você vai encontrando seu contéudo. Uma hora você acerta seu contéudo".