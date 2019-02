Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá fazem apresentação em comemoração ao Legião Urbana

Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá chegam a Fortaleza no dia 18 de maio para comemorar os 30 anos de lançamento dos álbuns "Dois" e "Que País É Este", do Legião Urbana. Integrantes da formação original da banda, eles se apresentam na Praça Verde do Dragão do Mar, logo depois de ter passado com a turnê por lugares como Miami, São Paulo e Rio de Janeiro.

Entre as canções que não devem faltar no show estão “Tempo Perdido”, “Que País é Este”, “Eduardo e Mônica” e “Faroeste Cabloco”. Juntos, eles se apresentam ao lado de de André Frateschi, nos vocais, e de Lucas Vasconcellos, na guitarra e no violão.

Ao longo de um ano e meio, as apresentações passaram por diversas regiões do país e levaram mais de 500 mil pessoas ao show.