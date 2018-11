Cursos gratuitos de práticas circenses para crianças e adolescentes em Fortaleza

Estão abertas as inscrições para cursos gratuitos de práticas de circo no site do Vila das Artes. As oficinas acontecem em dezembro e fazem parte do projeto "Hoje tem Espetáculo", que incentivar o fomento da cultura circense em espaços descentralizados da Capital cearense. As atividades serão distribuídas na Biblioteca Cristina Poeta, no Cuca Jangurussu, na Vila das Artes e no Condomínio Espiritual Uirapuru (CEU). Com vagas limitadas, os interessados podem se inscrever até 29 de novembro.

As oficinas contemplaram a Introdução à Palhaçaria, a Parada de Mão, a Iniciação ao Tecido acrobático e trapézio e Lira, e a prática no tecido acrobático.

Confira cursos disponíveis:

Introdução à Palhaçaria

Período de inscrições: 26/11 a 5/12

Resultado: 6 de dezembro de 2018

Período das aulas: 7 a 21/12

Carga horária: 15h/aula

Horário: das 14h às 17h

Local: Biblioteca Cristina Poeta – R. Raimundo Ribeiro, 572 – Autran Nunes

A partir de 16 anos

Parada de Mão

Período de inscrições: 26 a 29/11

Resultado: 2 de dezembro de 2018

Período das aulas: 3 a 7/12

Carga horária: 15h/aula

Instrutor: Eric Vinicius

Horário:14h às 17h

Local: Cuca Jangurussu – Av. Gov. Leonel Brizola, s/n - Jangurussu

Iniciação ao Tecido acrobático e trapézio

Período de inscrições: 26 a 29/11

Resultado: 2 de dezembro de 2018

Período: 3 a 22/12

Carga horária: 20h/aula

Instrutora: Cintia Brito

Horário: 14h às 16h

Local: Vila das Artes – Rua 24 de Maio, 1221, Centro

OBS.: Para crianças de 10 a 16 anos

Lira e tecido acrobático (para crianças e adolescentes de 10 a 16 anos) (inscrição)

Período de inscrições: 26 a 29/11

Resultado: 2 de dezembro de 2018

Período: 3 a 22/12

Carga horária: 20h/aula

Instrutora: Tatiana Valente

Horário: 8h às 10h e 14h às 16h

Local: Condomínio Espiritual Uirapuru (CEU) – Av. Alberto Craveiro 222, Castelão