Cozinha sustentável: confira receitas elaboradas com cascas, talos, folhas e sementes

Transformar alimentos descartados em novas possibilidades de consumo é o desafio do projeto Cozinha Sustentável. A ideia da empresária Morgana Masetti, em trabalhar com alimentação saudável, ganha forma pelas mão da chef de cozinha e especialista em culinária vegana Isabel Litsek.

Utilizando produtos da agricultura local, a profissional criou um cardápio especial que pode ser degustado por quem visitar as pousadas Rancho do Peixe, na praia do Preá, no município de Cruz e a Vila Kalango, em Jericoacoara, litoral Oeste do Ceará.

A iniciativa é uma maneira proativa de contribuir com o meio ambiente e na mudança de hábitos alimentares também para os moradores das comunidades. As receitas já apresentadas como opções de café da manhã, almo e jantar variam de almôndegas nordestinas de casca de banana com vinagrete de açaí, passando por moqueca de casca de melancia, raizes de coentro e farofa de talos crocantes, até tortinha gelada de coco verde com geleia de casca de maracujá e farofinha de pão amanhecido. Confira as sugestões a seguir.

Almondegas nordestinas de casca de banana com vinagrete de açai

Foto: Leca Mir

Ingredientes:

2 copos de agua

1 colher sopa vinagre

cascas de 4 bananas médias

2 colheres de sopa de azeite de dendê

2 cebolas médias picadas

3 dentes de alho

½ copo pimentão vermelho picado

½ copo pimientão amarelo picado

1 colher de chá de pimenta dedo de moça picadinha

1 copo de leite de coco

1 maço de coentro picado

1 copo farinha de mandioca + ¼ de copo para empanar

Ingredientes para vinagrete de açai:

½ copo de açai

⅓ copo tomate picadinho

⅓ copo cebola roxa picadinha

¼ copo pimentão vermelho picadinho

¼ copo pimentão amarelo picadinho

½ maço coentro picadinho

1 colher chá pimenta dedo de moça

Suco de 1 limao

1 colher sopa melado

Sal a gosto

Modo de preparo

Raspe o excesso de polpa das cascas de banana e pique. Enquanto for fazendo esse processo, coloque as cascas cortadas em um pote com água e vinagre para evitar que as cascas escureçam. Em uma panela, esquente o azeite de dendê, acrescente a cebola e deixe dourar. Junte os pimentões, o alho e a pimenta dedo de moça, refogue bem e acrescente o leite de coco deixe reduzir um pouco. Bata essa mistura em um processador ou liquidificador até se tornar uma pasta e volte com ela para o fogo. Adicione as cascas das bananas e deixe cozinhar por 5 a10 minutos em fogo baixo, se necessário, acrescentar mais leite de coco.Tire do fogo e deixe esfriar. Acrescente aos poucos a farinha de mandioca até dar ponto de massa ainda úmida. Forme bolinhas, empane na farinha de mandioca e asse no forno a 180° por 10 a15 minutos, buscando sempre manter umidade no interior. Misture todos os ingredientes em um pote, ajuste sal, limão e melado e sirva com as bolinhas.

Moqueca de casca de melancia, raizes de coentro e farofa de talos crocantes

Foto: Leca Mir

Ingredientes para moqueca:

2 colheres de sopa de azeite de dendê.

1 copo de cebola picada em cubos médios

½ copo de pimentão vermelho picado

½ copo de pimentão amarelo picado

4 dentes de alho picados

1 colher sopa pimenta dedo de moça

3 copos de casca de melancia

½ copo de tomate picado

3 ½ copos de leite de coco natural.

2 folhas de alga nori trituradas.

1 ramo de coentro com as raizes

Modo de preparo

Corte a parte verde da casca da melancia e descarte, ficando apenas com a parte branca e as corte em cubos medios, reserve. Em uma panela, esquente o azeite de dendê e acrescente a cebola. Deixe dourar e em seguida juntar os pimentões, alho e pimenta dedo de moça e refogue bem. Acrescente a casca de melancia, os tomates e as raizes do coentro picadinhas, deixe cozinhar por 5-7 minutos mexendo constantemente para não queimar. Junte o leite de coco, deixe reduzir em fogo médio-baixo. Acrescente a alga nori e mexa bem. Apague o fogo e adicione o restante dos talos e folhas do coentro.Ajuste o sal e a pimenta.

Ingredientes para farofa de talos:

2 copos de farinha de mandioca

1 copo de azeite + 2 colheres de sopa

2 copos de talos variados picados (brócolis, couve flor, beterraba, couve etc)

Temperos a gosto (alho e cebola em pó, paprika, alecrim seco etc)

Modo de preparo

Misture os talos com 2 colheres de azeite e os temperos variados. Leve a uma frigideira com azeite e deixe eles dourarem bem. Acrescente a farinha de mandioca e deixe torrar até ficar dourada.

Empadinha de massa de pão amanhecido com caponata de casca de melão e melancia e pesto de rama de cenoura

Foto: Leca Mir

Ingrediente para massa:

3 copos de pão amanhecido triturado

5 colheres de sopa de azeite

Sal, pimenta do reino e temperos a gosto

Ingredientes para caponata:

2 copo de casca de melancia e melão (parte branca) picadas

⅓ copo pimentão vermelho picado

⅓ copo pimentão amarelo picado

⅓ copo uva passa

⅓ copo azeite

2 colheres sopa de melado

½ copo molho de tomate

½ copo de manjericao fresco picado

2 colheres sopa de vinagre de maça

Ingredientes para o pesto:

1 copo de castanha do pará torrada

Folhas de 1 rama de cenoura

2 copos de manjericão fresco

3 dentes de alho

1 colher de sopa de melado

Suco de 2 limões

½ copo de azeite

Sal a gosto

Modo de preparo

Pre-aqueça o forno a 180°. Misture os ingredientes da massa em um pote. A consistência deve ser de massa, levemente úmida, se estiver muito seca, acrescente mais azeite até dar o ponto. Abra a massa em forminhas e asse por 10 a15 minutos até ficarem douradinhas e saírem da forma sem quebrar. Para caponata, misture todos os ngredientes em uma travessa com exceção do molho de tomate, manjericão e vinagre. Leve ao forno por 20-30 minutos abrindo algumas vezes para misturar. Uma vez que prontos, misturar o molho de tomate, o manjericão e o vinagre. Para o pesto, botar todos os ingredientes no processador e acrescentar o azeite aos poucos até o ponto desejado - ele deve ficar uma pastinha pedacinhos de castanha bem pequenos. Monte a empadinha botando a caponata dentro da massa de pão e o pesto por cima.



Tacos de tapioca com ceviche de coco verde

Foto: Leca Mir

Ingredientes:

½ copo carne de coco verde cortada em tiras

¼ copo tomate picadinho

¼ copo cebola roxa em tiras

½ copo suco de limão

½ colher sopa de melado (opcional)

3 colheres sopa de coentro picado (talo e folhas)

Sal a gosto

½ copo goma de Tapioca

Modo de preparo

Em uma frigideira, peneire a goma da tapioca e leve ao fogo até que fique seca e quebradiça. Tire do fogo e reserve. Misture a cebola roxa com ⅓ copo de suco de limão, sal e melado, reserve. Em outro pote, misture o coco verde, o resto do limão, o tomate e o coentro. Sirva o ceviche na tapioca crocante com as cebolas por cima.

Tortinha gelada de coco verde com geleia de casca de maracujá e farofinha de pão amanhecido

Foto: Leca Mir

Ingredientes:

1 copo de castanha de caju crua de molho por 4 horas.

2 copos de polpa de coco verde

½ copo de água de coco ou leite de coco

3 colheres de sopa de óleo de coco

Ingredientes para geleia de casca de maracujá:

3 cascas de maracujá

500 ml de agua

3 colheres de sopa de açúcar demerara

1 limão

½ copo de água do cozimento do maracuja

Ingredientes para farofinha de pão amanhecido:

1 copo de pão amanhecido triturado

¼ copo de oleo de coco ou azeite

¼ copo de melado ou açúcar mascavo



Modo de preparo

Para a geleia: cozinhe as cascas do maracujá na água por 30-40 minutos, retire e deixe esfriar. Solte a casca fina amarela e descarte. Bata no liquidificador a casca branca do maracujá com o restante dos ingredientes. Ajuste açucar e limão. Reserve. Para a tortinha, bata todos os ingredientes no liquidificador até ficar em uma consistência cremosa e homogênea. Bote em forminhas e congele. Enquanto isso prepare a farofinha de pão. Misture todos os ingredientes em uma travessa e leve ao forno por 10 a15 minutos até ficar douradinha e crocante. Sirva a tortinha de coco com a geleia de casca de maracujá e a farofinha crocante de pão.

Chá gelado de casca de abacaxi com especiarias

Ingredientes:

Casca de 1 abacaxi

1 lt de agua

1 cm de gengibre

Especiarias variadas ( erva doce, canela, hortelã etc)

4 colheres de sopa de açúcar demerara.

Gelo

Modo de preparo

Ferva a casca de abacaxi com o gengibre na água por 20 minutos. Desligue o fogo e adicione as outras especiarias o açúcar e deixe esfriar. Coe e sirva com gelo

Foto: Leca Mir

Batido de casca de abacaxi com coco

Ingredientes:

casca de 1 abacaxi

1 lt de agua

Suco de 1 limão

2 xic de carne de coco verde ou leite de coco

1 copo de gelo

1 colher sopa de açúcar demerara ou de coco

Modo de preparo

Ferva a casca do abacaxi na água por 20 minutos. Desligue o fogo e deixe esfriar. Coe a água do abacaxi e bata no liquidificador com os demais ingredientes, ajuste o açúcar e o limão. Sirva gelado.