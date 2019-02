Conheça a história do 'Vovô do Slime'

De Juquiá, no interior de São Paulo, é de onde se assiste o mais novo fenômeno do YouTube. O aposentado Nilson Izaias, de 70 anos, alcançou Felipe Neto e Anitta no site de vídeos e, por conta de uma publicação em que produz um 'Slime' (massa de modelar artesanal). O idoso já alcança mais de 1 milhão de inscritos em seu canal em menos de uma semana. Nilson mora com a esposa em um sítio isolado da área urbana.

Em entrevista ao portal de notícias G1, ele contou que trabalhou durante vários anos como agente escolar e, em 2017, acabou se aposentando. Em seguida, o 'Vovô do Slime' resolveu criar um canal no YouTube. “Comprei um celular e criei apenas para passar o tempo. Eu gostava do fato de youtubers fazerem tantos amigos virtuais”, afirmou em entrevista.



Assista:

Nilson grava e posta os vídeos sozinho. Às vezes, ele também gosta de fazer vídeos mostrando onde mora. Ele também conta que sempre gostou de acompanhar youtubers e, quando viu muitas pessoas fazendo vídeos sobre 'Slime', resolveu tentar também.

No dia 22 de janeiro de 2019 a vida dele começou a mudar. O aposentado gravou um vídeo de sua quarta tentativa de fazer um 'Slime'. Deu certo, ele falou que era a realização de um grande sonho e a gravação viralizou. Em poucos dias, ele passou a ter 1 milhão de pessoas em seu canal. “O dia que meu 'Slime' deu certo foi o mais alegre da minha vida. Até pulei de alegria”, diz emocionado.