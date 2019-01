Confira editais da cultura abertos nesse começo de 2019

Alguns editais da cultura - um de ação privada e quatro de iniciativa pública, incluindo um prêmio - estão com inscrições abertas entre os meses de janeiro e fevereiro de 2019. Projetos de artes visuais, literatura, artes cênicas, fotografia, música, tradição e carnaval podem ser submetidos pelos artistas e trabalhadores das áreas mencionadas conforme as exigências das publicações. Confira lista abaixo:

Edital de Chamamento Público do Sesc Ceará

Aberto até o dia 16 de janeiro, o certame aposta no credenciamento anual de artistas para a programação do Sesc Ceará em 2019. Artes Visuais, Literatura, Artes Cênicas, Fotografia, Música e Tradição são as linguagens contempladas. Artistas individuais ou grupos podem apresentar as propostas de seus trabalhos para o calendário de eventos e, caso sejam classificados, assinarão contrato remunerado com a instituição. Dúvidas sobre o processo de credenciamento pode ser tiradas pelo email credenciamento@sesc-ce.com.br

Trabalhos de artes cênicas serão selecionados para compor a programação do Sesc Foto: Jr Panela

Edital de Apoio aos Blocos de Rua

Prorrogado até a próxima semana, o edital da Secultfor convoca blocos veteranos e estreantes a participarem da chamada pública que contempla 56 projetos, com apoio financeiro de R$ 550 mil. Os blocos poderão dividir as apresentações no período do Pré-Carnaval (1 a 24 de fevereiro de 2019) e do Carnaval (1 a 5 de março de 2019). Os interessados em participar da chamada pública devem apresentar os documentos exigidos no Edital, na Central de Licitações da Prefeitura de Fortaleza (CLFor), situada na Rua do Rosário, 77, Centro, das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30.

Os blocos de rua têm até a próxima semana para submeterem inscrição no edital da Secultfor Foto Saulo Roberto

Edital de Chamamento Público para a realização da Feira de Livros da XIII Bienal Internacional do Livro do Ceará

Aberto até o dia 11 de janeiro, o edital da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará (Secult) tem o objetivo de selecionar uma pessoa jurídica de direito privado, com fins econômicos, que celebrará Contrato com a Secult para disponibilização de estrutura, comercialização, montagem e desmontagem de estandes e gestão da Feira de Livros da XIII Bienal Internacional do Livro do Ceará 2019. Inscrições podem ser enviadas pelos Correios para o endereço da Secult (Rua Major Facundo, 500), com postagem até o último dia de inscrição. Podem participar instituições situadas em qualquer uma das unidade da Federação.

Feira na Bienal do Livro do Ceará Foto: Kid Júnior

Edital de Chamada Pública de Credenciamento de Parecerista da Secretaria da Cultural do Estado do Ceará

Prorrogado até o dia 18 de janeiro, este edital da Secult tem como objeto o credenciamento de pessoas físicas, residentes e domiciliados(as) em todo o território nacional, para exercerem atividade de análise e emissão de parecer técnico de propostas inscritas nos Editais de Chamada Pública da Secult, a fim de subsidiar nos processos seletivos deste órgão. O(a) credenciado(a) convocado(a) será contratado(a) e remunerado(a) com o valor bruto de R$ 3.234,00. As inscrições para o credenciamento serão feitas exclusivamente via Internet,por meio do site da Secretaria.

Os pareceristas da Secult analisarão trabalhos artísticos de diferentes linguagens submetidos ao órgão Foto: Davi Pinheiro

Prêmio Chico Albuquerque de Fotografia – Edição 2018

Aberto até 11 de fevereiro, o prêmio da Secult constitui-se no reconhecimento e no fomento da fotografia brasileira contemporânea, por meio da seleção e da difusão de 05 (cinco) ensaios autorais nas categorias “Narrativas Brasileiras” (1 prêmio de R$ 80 mil), “Descobertas” (2 prêmios de R$ 50 mil) e “Novas visões” (2 prêmios de R$ 50 mil). As inscrições serão gratuitas e exclusivamente pela internet.