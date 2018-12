Confira as apostas de looks para o Réveillon 2019

A festa de Réveillon está cada vez mais próxima e o que não faltam são dúvidas em relação aos looks para a comemoração. Seja para as festas na praia, em shows ou até mesmo em casa, sempre tem uma opção de roupa confortável ou mais glamurosa. A designer de moda Raíssa Ribeiro listou possíveis apostas para arrasar na virada do ano. Confira:

Festas na praia

De acordo com Raíssa, sentir-se confortável é essencial nessa ocasião. "Para quem vai passar o ano novo na praia, a palavra chave é conforto! Apostar em looks com tecidos leves e fluídos (como o linho que está super em alta, ou a renda que é um clássico das festas de final de ano) e se jogar em peças com modelagens mais amplas. Fugir da mesmice do look todo branco e trazer um toque de cor ou estampas tropicais, é uma forma de deixar o look mais alegre para a ocasião. Para compor o look, os sapatos sem salto e as sandálias rasteiras são essenciais para poder aguentar a noite toda de festa", explica ela.

Festas privadas

Já para aqueles que optaram pelo agito em locais mais privados, ela comenta que, muitas vezes, a aposta são peças mais elegantes. "Quem procura um final de ano mais requintado, os clubes e baladas são os locais ideais para abusar do glamour! Os looks com recorte, brilho e transparência são os que fazem sucesso. Os acabamentos metálicos como prata e dourado além de estarem presentes nos looks, também aparecem nos acessórios", diz.

Em casa

Quem não pretende deixar a residência onde mora para comemorar o Réveillon também tem opção. "Para passar o ano novo em uma festa em casa, os looks mais casuais são uma boa pedida. Utilizar peças mais descontraídas e com cores fortes dão uma cara nova para aquela tshirt branca que estava guardada no armário. Apostar na sobreposição de uma terceira peça também pode ser uma forma de deixar o look mais elaborado sem precisar de muito esforço".

Na serra

E quem vai passar a virada para 2019 nas serras do Ceará? As opções também são muitas. "É uma oportunidade de apostar nos tecidos mais invernais, como a lã e o tricô. Para garantir que não vai passar frio na virada, as roupas de manga longa tem o seu momento de brilhar. Os casacos tambem podem ser utilizados para dar mais elegância para a composição e garantir aquele look mais quentinho. Para quem preferir usar saias e vestidos, o comprimento midi é deixa a composição mais elegante", finaliza.