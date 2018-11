Confira algumas das estreias mais aguardadas de 2019

Na última quinta-feira (22), a Disney divulgou o trailer oficial da versão live-action de "O Rei Leão". O filme é uma das estreias de cinema mais esperadas de 2019, ano que ainda reúne na lista apostas como o quarto filme da franquia "Os Vingadores", ainda sem nome oficial, e o nono episódio de "Star Wars".

Confira algumas das mais aguardadas:

Wifi Ralph - Quebrando a Internet

Previsão de estreia: 03 de janeiro

Ralph, o mais famoso vilão dos videogames, e sua fil escudeira, Vanellope, iniciam mais uma aventura, dessa vez no universo expansivo e desconhecido da internet. Eles precisam achar uma peça reserva para salvar o videogame Corrida Doce. Para isso, eles contam com a ajuda dos "cidadãos da Internet" e de Yess, a alma por trás do "Buzzztube", um famoso website que dita tendências.

Dragon Ball Super - O Filme

Previsão de estreia: 10 de janeiro

Apesar da Terra estar em um período de calmaria, Goku se recusa a parar de treinar constantemente. Seu novo inimigo é Broly, um poderoso super saiyajin sedento por vingança.

Homem-Aranha no Aranhaverso

Previsão de estreia: 10 de janeiro

Miles Morales é um jovem negro do Brooklyn que se tornou o Homem-Aranha inspirado no legado de Peter Parker, já falecido. Entretanto, ao visitar o túmulo de seu ídolo em uma noite chuvosa, ele é surpreendido com a presença do próprio Peter, vestindo o traje do herói aracnídeo sob um sobretudo. A surpresa fica ainda maior quando Miles descobre que ele veio de uma dimensão paralela, assim como outras variações do Homem-Aranha.

Como Treinar seu Dragão 3

Previsão de estreia: 17 de janeiro

Enquanto Soluço realiza o seu sonho de criar um lugar pacífico para os dragões, Banguela descobre um companheiro indomável e arredio que afasta o Fúria da Noite. Quando o perigo ronda o vilarejo e o reinado de Soluço como chefe da aldeia é testado, fazendo com o dragão e o cavaleiro devam tomar decisões impossíveis para salvarem suas espécies.

Vidro

Previsão de estreia: 17 de janeiro

Após o fim de Fragmentado (2017), Kevin Crumb (James McAvoy), que tem 23 personalidades diferentes, passa a ser perseguido por David Dunn (Bruce Willis), o herói de Corpo Fechado (2000). O jogo entre o homem inquebrável e a Fera é influenciado pela presença de Elijah Price (Samuel L. Jackson). Ele é capaz de manipular os encontros entre eles e mantém segredos sobre os dois.

Creed II

Previsão de estreia: 24 de janeiro

Adonis Creed (Michael B. Jordan) saiu mais forte da luta contra 'Pretty' Ricky Conlan (Tony Bellew), e segue rumo ao campeonato mundial de boxe, contra toda a desconfiança que acompanha a sombra de seu pai. Nesse meio tempo, ele também conta com o apoio de Rocky (Sylvester Stallone). Sua próxima luta não será simples e ele precisa enfrentar um adversário que possui uma forte ligação com o passado de sua família.

Capitão Marvel

Previsão de estreia: 07 de março

Aventura sobre Carol Danvers, uma agente da CIA que tem contato com uma raça alienígena e ganha poderes sobre-humanos.

Maria do Caritó

Previsão de estreia: 14 de março

Às vésperas de completar 50 anos, Maria do Caritó (Lilia Cabral) vive em uma pequena cidade do Nordeste em meio a simpatias para que, enfim, consiga se casar. Prometida a São Djalminha assim que nasceu, devido a um parto difícil, ela nunca encontrou um companheiro de verdade.

Dumbo

Previsão de estreia: 28 de março

Holt Farrier (Colin Farrell) é uma ex-estrela de circo que volta da guerra e encontra seu mundo virado de cabeça para baixo. O circo em que trabalhava está passando por dificuldades, e ele fica sob a responsabilidade de cuidar de um elefante recém-nascido, cujas orelhas gigantes fazem dele motivo de piada.

Cidade do Medo

Previsão de estreia: 28 de março

Dois policiais honestos que trabalham em uma Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) no Rio de Janeiro, arriscam suas vidas diariamente por acreditarem que podem fazer a diferença na vida dos moradores da comunidade.

Cemitério Maldito

Previsão de estreia: 04 de abril

Uma família se muda para uma nova casa, localizada nos arredores de um antigo cemitério amaldiçoado, usado para enterrar animais de estimação, mas que já foi usado para sepultamento de indígenas. Por lá, algumas coisas estranhas começam a acontecer.

Shazam!

Previsão de estreia: 04 de abril

Billy Batson (Asher Angel) tem 14 anos de idade, mas recebeu de um antigo mago o dom de se transformar num super-herói adulto chamado Shazam (Zachary Levi). Ao gritar SHAZAM!, ele se transforma nessa sua poderosa versão adulta para testar suas habilidades.

De Pernas pro Ar 3

Previsão de estreia: 11 de abril

O sucesso da franquia Sex Delícia faz com que Alice (Ingrid Guimarães) rode o mundo, visitando os mais diversos países em uma correria interminável. Sem tempo para se dedicar à família, quem assume a casa é seu marido João (Bruno Garcia), que cuida dos filhos Paulinho (Eduardo Mello) e Clarinha (Duda Batista).

Hellboy

Previsão de estreia: 11 de abril

Baseado no HQ de Mike Mignora, Hellboy, está preso entre dois mundos: o sobrenatural e o humano na luta por vingança contra uma feiticera.

Marighella

Previsão de estreia: 18 de abril

Cinebiografia de Carlos Marighella, ex-deputado, poeta e guerrilheiro brasileiro que foi assassinado pela ditadura militar em 1969.

Vingadores 4

Previsão de estreia: 02 de maio

Quarto filme da franquia "Os Vingadores" na segunda parte de Guerra Infinita.

Cine Holliúdy 2 - A Chibata Sideral

Previsão de estreia: 16 de maio

A popularização da TV obriga Francisgleydisson (Edmilson Filho) a fechar seu adorado Cine Holliúdy e ir morar na casa da sogra, ao lado da esposa Maria das Graças (Miriam Freeland) e do filho Francin (Ariclenes Barroso). Após passar por uma experiência alienígena, na qual um amigo foi abduzido, ele tem a ideia de rodar um longa-metragem de ficção científica.

Alladin

Previsão de estreia: 23 de maio

Um jovem humilde descobre uma lâmpada mágica, com um gênio que pode lhe conceder desejos. Agora o rapaz quer conquistar a moça por quem se apaixonou, mas o que ele não sabe é que a jovem é uma princesa que está prestes a se noivar.

Toy Story 4

Previsão de estreia: 20 de junho

Woody, Buzz, Jesse e toda a turma vivem felizes, agora como brinquedos da pequena Bonnie. Entretanto, a chegada de um garfo, Forky, faz com que a calmaria reinante chegue ao fim.

Turma da Mônica - Laços

Previsão de estreia: 27 de junho

Floquinho, o cachorro do Cebolinha, desapareceu. O menino desenvolve então um plano infalível para resgatar o cãozinho, mas para isso vai precisar da ajuda de seus fiéis amigos Mônica, Magali e Cascão.

Homem-Aranha: Longe de Casa

Previsão de estreia: 04 de julho

Após os eventos do quarto filme dos Vingadores, Peter Parker e seus amigos saem de férias de verão para a Europa e lá ele se vê tentando salvar seus amigos contra um vilão.

O Rei Leão

Previsão de estreia: 18 de julho

Simba (Donald Glover) é um jovem leão cujo destino é se tornar o rei da selva. No entanto, uma tragédia atinge sua vida, o que mudará sua trajetória.

Dora, A Aventureira

Previsão de estreia: 22 de agosto

Os anos se passaram e novas responsabilidades surgiram na vida de Dora, agora ela frequenta a escola e mora na cidade junto com o seu primo Diego (Micke Moreno). No entanto, ela precisará embarcar em uma nova aventura para salvar seus pais.

It: A Coisa - Capítulo 2

Previsão de estreia: 05 de setembro

27 anos depois dos eventos de "It - Parte 1", o grupo de adolescentes que fazia parte do "Losers Club" - o clube dos perdedores - realiza uma reunião. No entanto, o que parece ser apenas um reencontro se torna uma sangrenta batalha quando Pennywise (Bill Skarsgard) retorna.

Star Wars: Episódio IX

Previsão de estreia: 19 de dezembro

A conclusão da franquia Star Wars. Sem sinopse oficial divulgada.

Minha Mãe é Uma Peça 3

Previsão de estreia: 26 de dezembro

Dona Hermínia está de volta, agora com o título de vovó. Os problemas e reclamações, marca registrada de Hermínia, continuam nesta nova fase de sua vida.

Cats

Previsão de estreia: 26 de dezembro

Uma tribo de gatos chamada Jellicles todo ano precisa tomar uma grande decisão em uma noite especial: escolher um dos gatos para ascender para o Heaviside Layer e conseguir uma nova e melhor vida.