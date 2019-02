Confira a programação do Pré-Carnaval de Fortaleza neste fim de semana

A três fins de semana do Carnaval, os blocos, baterias, shows e DJs já estão a todo o vapor. Neste fim de semana, os programas são os mais variados para quem está em clima de festa. Na sexta (8), no sábado (9) e no domingo (10), os foliões tem opções de polos como Raimundo dos Queijos, Mercado dos Pinhões, Benfica e Rede Cuca, além das programações não-oficiais, que acontecem no Shopping Riomar e na Rua dos Tabajaras.

Confira a programação completa do pré-carnaval deste fim de semana.

Sexta-feira (8/03)

Praça do Ferreira: Bloco Luxo da Aldeiam, das 18h às 22h (R. Floriano Peixoto - Centro). Gratuito.



Mercado dos Pinhões: Bloco SandiJunio/Superbanda, das 18h à 22h (Praça Visconde de Pelotas, S/N - Centro). Gratuito.



Praça João Gentil - Benfica: Tambor das Marias/Pedro Falcão e Sertônica/Pingo de Fortaleza (Avenida 13 de Maio s/n). Gratuito.



Cuca Mondubim: Oh os Papos! - Amor de Carnaval às 14h / Encontros Musicais: "A Princesa Negra", com Lorena Lyse, às 16h. (Rua Santa Marlúcia, s/n). Gratuito



Cuca Jangurussu: Bandas Bregaria e Pimenta Malagueta, às 19h / Tendas de Redução de Danos no Pré-Carnaval (Av. Gov. Leonel Brizola, s/n). Gratuito.

O Bloco SandiJunio se apresenta no Mercado dos Pinhões no dia 8, e no Grand Shopping Messejana no dia 9 Foto: Divulgação

Sábado (9/03)

Praça do Ferreira: Bloco Concentra Mas Não Sai, das 18h às 22h (R. Floriano Peixoto - Centro). Gratuito.



Grand Shopping: Bloco SandiJunio, às 19h30. (Grand Shopping / Praça de Alimentação - Av. Frei Cirilo, 3840 - Messejana). Gratuito.



Colosso Fortaleza: Bloquinho de Verão, com Bell Marques e Eric Land.(Av. Hermenegildo Sá Cavalcante, s/n - Edson Queiroz). Pontos de venda: Loja do Siriguella, DLT (Shopping Iguatemi e North Shopping) e Social Tickets.



Terminal Marítimo de passageiros: Meu Bloquinho, com Leo Santana, Ze Cantor, Sousete e Marcinho (Av. Vicente de Castro - Mucuripe,). Ingressos: R$180 (meia) e R$360 (inteira).



North Shopping: Batuque do Nortão, com Pakaraka, Vanio Bahia (cover do Chiclete com Banana), Luxo da Aldeia e Alabaiana, a partir das 17h. (Av. Bezerra de Menezes, 2450). Couver: R$10.



Aterro da Praia de Iracema: Afoxé Omorisá Odê/ Bloco Unidos da Cachorra/ Bloco Baqueta/ Bloco Bonde Batuque/ Bloco Cheiro/ Bloco Camaleões do Vila/ Roberta Fiúza, das 18h às 22h. Gratuito.

: DJ Adrian Brasil/ Banda Casa Maré, das 18h às 22h (Praça Visconde de Pelotas, S/N - Centro). Gratuito.: Bloco Num Ispaia Sinão Ienche, das 18h às 22h. Gratuito.: Bloco do Prazer/ Os Alfazemas, das 18h às 22h (Avenida 13 de Maio s/n). Gratuito.: Renato Black / Bloco das Travestidas, das 17h às 21h. (Rua dos Tabajaras, 451– Praia de Iracema / ao lado do Estoril). Gratuito.

O Bloco das Travestidas é sempre muito aguardado pelos foliões Foto: Camila Lima

Tabajara Folia: Ritmo Urbano: Superbanda/Vibe do Juninho (Rua dos Tabajaras, 304 - Centro); Jamrock: Os Transacionais/Banda Nudes (Rua dos Tabajaras, 402 - Centro). Ingressos: R$20, com acesso às duas casas.



Shopping Benfica: Benfolia, com Superbanda. A partir das 16h. (Av. Carapinima, 2200 - Benfica). Gratuito, por meio de cadastro no site do Shopping.



Imprensa Food Square: Transacionais, Alabaiana e Dubailem, a partir das 16h. (Av. Des. Moreira, 2355 - Dionísio Torres). Couver: R$20 com direito a primeira cerveja ou caipirinha.



Órbita Bar: Bloco Hipster, a partir das 16h, na frente do Órbita, e Bloquinho do Tinder, dentro da casa, à noite (R. Dragão do Mar, 207 - Praia de Iracema). Ingressos: R$10 (Hipster) e de R$20 a R$30 (Tinder).

A Banda Cor do Som Kids anima a criançada no Shopping Eusébio, dia 10 Foto: Divulgação

Domingo (10/03)

Mercado da Aerolândia: Renato Black, das 17h às 20h (BR-116, 5823 - Alto da Balança). Gratuito.



Passeio Público: Banda Aquarela, das 9h às 12h. (Praça dos Mártires - Centro). Gratuito.



Polo dos Queijos: Sambadelas/Alê Eloi, das 10h às 15h (Rua General Bezerril, 151 - Centro). Gratuito.



Largo dos Tremembés: Caravana Cultural / Selvagens à Procura de Lei convida Camaleões do Vila, das 17h às 21h. (Rua dos Tabajaras, 451– Praia de Iracema / ao lado do

Estoril). Gratuito.



Bailinho do Riomar: BBK e Joãozim Pé de Feijão, e 16h às 20h. (Estacionamento da Lagoa - Rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500). Gratuito.



Shopping Eusébio: Bloquinho Infantil, com Pjmask, Banda Cor do Som Kids, desfile e brincadeiras. (Pátio do Shopping Eusébio - Av. Eusébio de Queiroz, 1890, Tamatanduba, Eusébio). Gratuito.