Confira a programação do Festival de Dança Fendafor de Guaramiranga

O Festival de Dança Fendafor, na cidade serrana oferta cinco cursos e oficinas com profissionais do Ceará, Bahia e do estado de Goiás. A Abertura do Festival acontece nesta sexta-feira (4), com cortejo saindo da praça da prefeitura até a praça do Theatro Rachel de Queiroz . O palco aberto também recebe as apresentações agendadas.

O Fendafor de Guaramiranga contará com alguns bailarinos e Grupos convidados, entre eles;

Das Danças Urbanas – Convidado Grupo Soul'to Fort – Ce

Douglas Motta, apresenta Solo Livre – Sedução - Coreografia de Douglas Motta

Vivi Lavour - Solo- Reina de la Noche - Coreografia de Vivi Lavour

Fabi Lima - Solo Moderno - Retorn: Ela Coreografia – Fabi Lima

Dulce Ribeiro - Solo Jazz – Sentimento - Coreografia – Henrique Fauu

Cursos oferecidos

Ballet Clássico – Mestre - Douglas Mota - Sexta Feira, 04/01/2019 – Das 9h ás 10h30, na Quadra da Prefeitura.

Dança do Ventre – Professora Vivi Lavour –Sexta Feira, 4/01/2019 – Das 10h30 ás 12h, na Quadra da Prefeitura

Jazz Dance - Dulce Ribeiro – Sábado, 05/01/2019 – Das 9h ás 10h30, na Quadra da Prefeitura

Oficina de Dança Moderna - Contemporâneo Fabi Lima – Sábado, 05/01/2019 - Das 10h30 ás 12h, na Quadra da Prefeitura

Danças Urbanas – Lucian Charada - Sábado, 05/01/2019 - Das 12h ás 13h30, na Quadra da Prefeitura

O público confere a programação completa do evento no site www.fendafor.com.br