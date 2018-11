Concerto com diversos ritmos brasileiros acontece no Cineteatro São Luiz

O Instituto Beatriz e Lauro Fiuza (IBLF) reúne neste sábado (01), ás 16 horas, no Cineteatro São Luiz, a Orquestra Jacques Klein, Camerata Cordas Cearenses, Grupo Conversa das Teclas, e Coral Vozes de Iracema, grupos de referência do Programa de Música Jacques Klein (PMJK), em um evento sob a maestria de Paulo Leniuson, e dos regentes João Paulo, Danilo Gurgel e Daiane Castro. A exibição traz um repertório misto, que aborda tanto o erudito quanto o popular.

Serão apresentados ritmos como baião, choro, valsa cearense, bossa nova, tropicália e MPB. Atualmente, o programa de música atende 400 crianças e jovens, desde a iniciação musical até a especialização no instrumento de sua escolha.

O encontro é uma oportunidade para reunir os fundadores, patrocinadores, colaboradores, estudantes e suas famílias que apoiam diretamente e indiretamente as ações do IBLF, em agradecimento as conexões e celebração das conquistas, além da aproximação com diversos públicos.