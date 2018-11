Concerto Anjos de Natal acontece no próximo domingo (25)

A segunda edição do projeto Concerto Anjos de Natal acontece no próximo dia 25 de novembro, às 18 horas, no Colégio Santo Inácio. Promovido pela colunista Márcia Travessoni, com o apoio de Pe. Eugênio, juntamente com o Grupo Amare, o show beneficente tem como objetivo arrecadar cestas básicas que serão doadas para instituições.

O público cearense vai se emocionar junto com Waldonys, Marcos Lessa, Paulo José, Nando Cordel e sua filha Felicidade Cordel, Lia Veras, Davi Valente e Alexandre Fonseca, Além dos artistas citados, o evento contará ainda com uma linda orquestra composta por 40 músicos, comandada pelo maestro Isaías

A expectativa é arrecadar pelo menos 4 mil cestas básicas até o dia do evento. Para adquirir um ingresso para o Concerto Anjos de Natal, o público deve realizar a doação do valor correspondente ao preço de pelo menos duas cestas básicas. As doações devem ser realizadas de duas maneiras: em espaço montado no Colégio Santo Inácio, durante as missas ou através do telefone (85) 98533.8337.

Serviço

Anjos do Natal 2018

Data: 25 de novembro, às 18h

Local: Colégio Santo Inácio

(Av. Des. Moreira, 2355 - Aldeota, Fortaleza)

Ingressos: O valor de 2 cestas básicas, adquiridas durante

as missas do Colégio Santo Inácio ou no telefone

98533.8337.