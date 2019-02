ComVerso: "Sex Education", da Netflix, discute o sexo sem tabus

Em mais uma edição do ComVerso, os jornalistas do Sistema Verdes Mares trocam ideias e impressões, desta vez sobre a série "Sex Education". A produção da Netflix, lançada no dia 11 de janeiro deste ano, é uma das mais assistidas e comentadas do momento, tendo como foco a discussão sobre identidade sexual, relacionamentos e autoconhecimento, especialmente entre os jovens.

Confira o ComVerso sobre "Sex Education".

Um dos pontos que merecem destaque é que o seriado aborda a temática sob uma ótica moderna, sem tabus, e sem se prender a clichês e estereótipos. No elenco estão nomes como o de Asa Butterfield (conhecido principalmente pelo papel em "O Menino do Pijama Listrado"), Kedar Williams-Stirling e Gillian Anderson. "Sex Education" é uma série originária do Reino Unido e assinada por Laurie Nunn.