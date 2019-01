Companhia de Teatro seleciona atores para núcleo de formação prática

A Inquieta Cia. organiza a segunda edição do HABITAT, núcleo de formação prática que, a partir do convívio entre intérpretes de diferentes áreas cênico-artísticas, visa possibilitar experiências sobre aspectos da cena contemporânea. Ao todo serão ofertadas 20 vagas, as inscrições são gratuitas e acontecem até 12 de janeiro por meio de formulário online.

O núcleo acontecerá de 22 de janeiro a 30 de maio de 2019, tendo encontros semanais realizados às terças e quintas, das 14h às 17h, e coordenados de forma colaborativa por Andréia Pires, Geane Albuquerque, Gyl Giffony, Lucas Galvino e Wellington Fonseca.

O perfil dos candidatos pressupõe experiências anteriores em atuação ou performance cênica, e idade mínima de 18 anos. O processo seletivo abrangerá duas fases eliminatórias: a primeira consistirá em análise do formulário de inscrição; a segunda será presencial, realizada por meio de encontro entre o candidato e integrantes da Inquieta Cia.

Residência artística

Os encontros terão norte em três ênfases: eu corpo, que busca instaurar atividades de reconhecimento de potências vitais na performance cênica; corpos da cena, que abordará práticas de composição ligadas a dramaturgia e encenação; e corpo-coletivo, articulando ações grupais, desde suas dimensões sociais ao convívio com públicos, por meio da criação de performances ou espetáculos cênicos.

O resultado do processo seletivo será divulgado no dia 19 de janeiro, e os encontros tem início a partir de 22 de janeiro no Centro Cultural Belchior.

O HABITAT integra o projeto de manutenção de grupo da Inquieta Cia., contemplado pelo XI Edital de Incentivo às Artes, da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará.

Serviço

HABITAT - Núcleo de Formação Prática Cênico-Artística

Inscrições até 12 de janeiro de 2019

Resultado da primeira fase (análise de formulários onlines) e divulgação das datas e horários de encontros presenciais: 13 de janeiro de 2019

Realização da segunda fase (encontro presencial): 15 e 17 de janeiro de 2019

Resultado final: 19 de janeiro de 2019

Início dos encontros: 22 de janeiro de 2019

Local: Centro Cultural Belchior (Rua dos Pacajús, 123 - Praia de Iracema)