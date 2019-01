Com Lenine, BNegão e Tulipa Ruiz: 'Férias na PI' é destaque de janeiro em Fortaleza

Um dos atrativos da capital cearense no início de 2019 é a 2ª edição do Férias na PI. A programação gratuita começa no sábado (5) e inclui shows ao pôr do sol, palestras e oficinas no Centro Cultural Belchior, festas no Poço do Draga/Ponte Velha e Praia do Lido/Crush. Entre as atrações musicais que se apresentam nos dias 12 e 13, 19 e 20 e 26 e 27 estão Hermeto Pascoal, Lenine, Tulipa Ruiz, Ednardo, BNegão, entre outros nomes. Ao todo, serão 19 apresentações.

Tulipa Ruiz participa ao lado de coletivo de DJs Divulgação

O Festival Férias na PI integra também as atividades e shows das casas, bares e restaurantes da Praia de Iracema. Além da divulgação, parte da Rua dos Tabajaras ficará disponível apenas para pedestres, parcialmente bloqueada para carros, aos sábados e domingos.

Programação

05 e 06/01 (sábado e domingo)

- Aterrinho da Praia de Iracema

Horário: 6h às 10h e 16 às 18h30

Viva Mais (corrida, caminhada e alongamento)

12/01 (sábado)

- Aterrinho da Praia de Iracema

Horário: 6h às 10h e 16 às 18h30

Viva Mais (corrida, caminhada e alongamento)

- Palco Belchior

Início: 14h

Festival É sal/Produtos do Morro

Banda Murmurando (CE)

- Palco Praia do Lido/ Crush

Início: 17h

Hermeto Pascoal (AL)

Saulo Duarte (PA)

Curumin (SP)

13/01 (domingo)

- Aterrinho da Praia de Iracema

Horário: 6h às 10h e 16 às 18h30

Viva Mais (corrida, caminhada e alongamento)

- Poço da Draga /Ponte Velha

Início: 15h

Tertúlia Black Vândala convida B Negão (DJ set)

- Praça Iracema de Brincar

Início: 16h

Orquestra Popular do Nordeste (CE)

Urubububu

19/01 - (sábado)



- Aterrinho da Praia de Iracema

Horário: 6h às 10h e 16 às 18h30

Viva Mais (corrida, caminhada e alongamento)



- Palco Belchior

Início: 14h

Coletivo Lado B

Danchá (CE)

- Palco Praia do Lido/ Crush

Início: 17h

Daniel Groove (CE)

Lenine (PE)

Duda Beat (PE)

20/01 (domingo)

- Aterrinho da Praia de Iracema

Horário: 6h às 10h e 16 às 18h30

Viva Mais (corrida, caminhada e alongamento)

- Poço da Draga / Ponte Velha

Início: 15h

Fertinha convida Tulipa Ruiz (DJ Set)

- Praça Iracema de Brincar

Inicio: 16h

Nonato Lima e Samuel Rocha

Dona Zefinha - Os Bufões

26/01 (sábado)

- Aterrinho da Praia de Iracema

Horário: 6h às 10h e 16 às 18h30

Viva Mais (corrida, caminhada e alongamento)

- Palco Belchior

Início: 14h

Ilya (CE)

Daniel Medina (CE)



- Praia do Lido

Início: 17h

Ednardo (CE)

Mulher Barbada (CE)

Felipe Cordeiro (PE)

Afrocidade (BA)

27/01 (domingo)

- Aterrinho da Praia de Iracema

Horário: 6h às 10h e 16 às 18h30

Viva Mais (corrida, caminhada e alongamento)

- Poço da Draga /Ponte Velha

Início: 15h

Patifaria convida Felipe Cordeiro (DJ set)

- Praça Iracema de Brincar

Início: 16h

Leticia Marran

Mandacaru Jazz

Natasha Faria / Doidice que Dá

Diversidade

Para as crianças, o projeto Praia de Brincar traz recreação com contação de histórias, biblioteca, teatro, apresentações musicais e feiras. As atividades acontecem aos domingos na Praça Iracema de Brincar, sempre a partir das 17 horas. A Praia de Iracema também recebe a ação Viva Mais, iniciativa que oferece corrida, caminhada e aulas de alongamentos, nos horários de 6h às 10h e 16 às 18h30. A atividade prossegue durante todos os finais de semana de janeiro, no Aterrinho.

Histórico

A primeira edição do Férias na PI aconteceu em julho de 2018 e reuniu apresentações musicais locais e nacionais, desfile de moda, comemoração do Mandela Day, encontro com youtuber Max Petterson e festas do coletivo Tertúlia Black Vândala ao pôr do sol na Ponte Velha. Foram quatro finais de semana, cerca de 10 atrações musicais, entre bandas, cantores e DJs. O evento é uma realização da Prefeitura de Fortaleza, por meio do Instituto Iracema, e faz parte do plano de ocupação e requalificação do bairro.