Claudia Leitte e É O Tchan são atrações do pré carnaval de Maranguape

O tradicional Bloco do Arroxo, em Maranguape, terá entre as suas atrações a cantora Cláudia Leite e o grupo É o Tchan, nos dias 22 e 23 fevereiro. A cantora promete animar os foliões com sucessos, como “Baldin de Gelo”, “Largadinho” e "Taquitá”.

Completando 16 anos neste ano, o Bloco vai concentra-se na Rua Major Agostinho. O preço do ingresso varia de R$ 100 a R$ 400 e podem ser adquiridos nas lojas Blinclass, na Drogaria Ceará (Maranguape), na loja oficial do Bloco (shopping Maranguape), ou no site oficial do Arroxo.

Confira preços:

INDIVIDUAL SEXTA LOTE 1: R$ 100,00 (meia) e R$ 200,00 (inteira)

INDIVIDUAL SÁBADO MEIA LOTE 1: R$ 145,00 (meia) e R$ 290,00 (inteira)

COMBO 2 DIAS MEIA LOTE 1: R$ 200,00 (meia) e R$ 400,00 (inteira)

Serviço

Dia: 22 e 23 fevereiro

Local concentração: Rua Major Agostinho, Centro, Maranguape - CE

Ingressos: R$ 100 a R$ 400