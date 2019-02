Claudia Leitte anuncia gravidez do terceiro filho e revela nome escolhido

A cantora Claudia Leitte, 38, anunciou neste domingo (3), que está grávida de seu terceiro filho. Ela fez o anúncio no programa Domingão do Faustão e em suas redes sociais. "Minha família, meu tesouro mais precioso, está ficando maior", afirmou ela em sua conta no Instagram.



"Nunca escondi de ninguém esse desejo de ter mais filhos. Cá estou, grávida! Meu terceiro bebê vem aí pra me encher de alegria e orgulho, pra fazer o papai babar mais um pouco e ser o xodó de Davi e Rafael", afirmou a cantora, casada há quase 12 anos e mãe de dois meninos, de dez e seis anos.

Claudia não informou de quantos meses de gestação está, mas afirmou que espera uma menina, que se chamará Bela. Ela ainda garantiu que a gravidez não mudará seus planos para o Carnaval: "Vocês vão me ver outra vez, pulando e dançando, com aquele barrigão enorme e os sorrisos mais largos do mundo. Vai ser uma menininha carnavalesca".

Em seu post no Instagram, a cantora mostrou um vídeo do momento em que os filhos descobrem que teriam uma irmãzinha, estourando um balão com confetes cor-de-rosa, e festejam. Os internautas também comemoraram: "Uma menina para completar o time", "Muita saúde para sua Bellinha", "Que Deus continue te abençoando".

No Faustão, Claudia aproveitou para elogiar o marido, Márcio Pedreira: "É meu parceiro, meu melhor amigo, é o cara que me dá apoio, me dá suporte, é um superpai... Eu não conseguiria sozinha. Acho que o grande engano da gente é acreditar que a gente pode fazer algo sozinho. Eu dou crédito, óbvio, à minha família, aos meus pais e aos meus filhos, que me inspiram a ser uma pessoa melhor, a fazer o melhor pelo outro", afirmou.